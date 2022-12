Il Paradiso delle Signore 7 sta per fare ritorno su Rai 1. Il 12 dicembre finirà infatti la pausa televisiva della fiction, dovuta ai Mondiali di calcio. Le nuove puntate saranno piene di novità. La più importante riguarderà sicuramente il ritorno a Milano di Ludovica Brancia, il grande amore di Marcello. Barbieri incontrerà casualmente la giovane donna e questo potrebbe scatenerà in lui una tempesta di sentimenti. Dall'altro lato, si apriranno diverse problematiche in casa Colombo. Veronica scoprirà, infatti, che Gloria si è offerta per fare aiuto economico a Ezio nell'apertura della sua nuova attività.

Una collaborazione che Zanatta non gradirà affatto per paura di un riavvicinamento tra Gloria e il suo compagno.

Trame Il Paradiso delle signore dal 13 al 16 dicembre: Marcello cerca di risollevare l'umore di Adelaide

Adelaide continuerà a essere affranta per la proposta di nozze di Umberto a Flora. Marcello correrà in soccorso della Contessa, organizzando per lei qualcosa nel tentativo di risollevarle il morale. Ezio rivelerà a Gloria che Veronica non ha reagito bene alla notizia della loro collaborazione. Moreau inizierà a pensare di aver sbagliato ad aver offerto il suo aiuto economico ad Ezio. Veronica cercherà di nasconde a Gemma il suo vero stato d'animo. La giovane Zanatta assisterà però a uno scontro verbale proprio tra Gloria e Veronica.

Il tentativo di Moreau di chiarire la situazione con la compagna di Ezio non andrà buon fine. Alfredo cercherà di convincere Clara a gareggiare in bicicletta, ma lei non ne sarà convinta. Nel frattempo, Marta telefonerà a Vittorio, chiedendogli di raggiungerla a Parigi. Sarà proprio lì che Marta chiederà a Conti l'annullamento del loro matrimonio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 dicembre: Gloria si confida con Armando

Gloria troverà conforto in Armando, al quale confesserà di essersi pentita di aver offerto il suo aiuto a Ezio. Moreau sarà sempre più convinta di volersi tirare indietro. Purtroppo, la difficile situazione familiare, spingerà Stefania a pensare di lasciar perdere l'idea di partire con Marco.

Sant'Erasmo deciderà di fare un sacrificio d'amore, essendo lui stesso a rinunciare ad andare a Washington. Ludovica scriverà una lettere ad Adelaide, dove annuncerà il suo ritorno. Marcello, all'oscuro di tutto, si ritroverà Brancia davanti agli occhi all'improvviso.

Al Paradiso arriveranno i prototipi degli abiti disegnati. L'abito di Maria sembrerà però essere andato perduto. Lamantia si prodigherà affinché la situazione si risolva. Gloria confesserà a Ezio di non volerlo più aiutare e Colombo ne sarà contrariato. Arriverà il momento per gli amici di Marco e Stefania di salutarli. Dopo una lunga riflessione, i due decideranno infatti di partire insieme.