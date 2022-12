Le puntate di Terra Amara in onda a dicembre 2022 metteranno al centro il rapporto sempre più stretto che si instaurerà tra Mujgan e Yilmaz. La dottoressa verrà rapita da dei malviventi, i quali vorranno che lei curi un loro parente.

Sarà Yilmaz a trarre in salvo Mujgan prima che la situazione degeneri, chiedendole poi di sposarlo: la risposta della donna poi sarà negativa.

Mujgan rapita da alcuni malviventi nelle nuove puntate di Terra amara

Nelle trame degli episodi in onda a fine anno sarà sempre più stretto il rapporto tra Yilmaz Akkaya e Mujgan.

I due si frequenteranno assiduamente, tanto che in città cominceranno a girare pettegolezzi su di loro. A questo punto, Fekeli consiglierà a Yilmaz di ufficializzare la relazione. Akkaya quindi, si recherà in ospedale per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata, ma la donna sarà sparita.

Si scoprirà infatti che Mujgan sarà stata rapita poco prima dell'arrivo di Yilmaz da alcuni malviventi.

Yilmaz riesce a trovare Mujgan e la libera: anticipazioni Terra amara

Dalle anticipazioni si apprende che Mujgan sarà stata sequestrata dai malviventi per costringerla a curare un loro parente rimasto ferito in una sparatoria. Fortunatamente, Demir avrà assistito al sequestro e lo riferirà ad Yilmaz. Il giovane Akkaya si metterà sulle tracce della fidanzata e la troverà.

Riuscirà a salvarla giusto in tempo, visto che uno dei criminali che l'aveva rapita le stava per fare del male. Mujgan infatti, non era riuscita a salvare la vita al parente del suo sequestratore.

Dopo aver liberato Mujgan, Yilmaz le proporrà di andare a dormire alla tenuta di Fekeli: la dottoressa accetterà.

Terra amara, trame fine 2022: Akkaya chiede a Mujgan di sposarlo, lei rifiuta

Gli spoiler delle future puntate di Terra amara svelano che Yilmaz rimanderà la proposta di matrimonio al giorno seguente. Il mattino dopo dunque, l'ex meccanico chiederà a Mujgan di diventare sua moglie. La donna a sorpresa rifiuterà la proposta.

Pur amandolo molto, Mujgan gli dirà che lo sposerà solo quando sarà sicura che lui ha realmente dimenticato la sua ex fidanzata.

Occorre sottolineare che la dottoressa ancora non sa che la donna di cui era innamorato Yilmaz è proprio Zuleyha. Questo sarà ancora il grande segreto che Akkaya non avrà ancora rivelato a Mujgan. Resta da capire come reagirà Yilmaz di fronte a questo rifiuto inaspettato da parte della fidanzata.