Nella registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre, c'è stato un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Pinuccia, per la seconda volta a fila, non era presente in studio per le riprese e, pertanto, potrebbe essere stata mandata via dal dating show di Maria De Filippi. Nel frattempo, Gemma ha ballato con Alessandro, un cavaliere di cinquantadue anni. Riccardo, invece, è andato sotto casa di Gloria, ma la dama si è rifiutata di scendere.

Uomini e Donne, registrazione 9/12: Pinuccia non è più nel parterre

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva sbottato contro Pinuccia, per via della sua insistenza nel volere cenare, a tutti i costi, con Alessandro Rausa.

In quell'occasione, la presentatrice aveva perso le staffe con la dama del parterre over, ma la situazione sembrava essersi risolta. Purtroppo, gli ultimi eventi, sembrerebbero avere fatto precipitare la situazione e, ultimamente, l'ottantenne aveva finto uno svenimento in studio e, in quell'occasione, la padrona di casa era dovuta intervenire. Le anticipazioni delle riprese del 9 dicembre, diffuse su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Pinuccia non era presente in studio e, pertanto, potrebbe essere stata allontanata dal dating show. Attualmente, però, non è certo se Maria De Filippi abbia deciso di non invitare più la single di Vigevano o, dietro le recenti assenze dell'anziana, ci sia dell'altro.

Uomini e Donne, riprese 9/12: Gemma balla con il cinquantaduenne Alessandro

Nel frattempo, Gemma Galgani, ancora single, non ha trovato ancora un uomo che le faccia battere il cuore e che la corrisponda. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, durante le riprese del 9 dicembre, la dama torinese ha ballato con Alessandro, un cavaliere del parterre over di cinquantadue anni.

Al momento, però, non è chiaro se il nuovo single abbia espresso qualche apprezzamento nei confronti di Gemma e se la coppia inizierà una frequentazione.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo si presenta a casa di Gloria, ma lei lo rifiuta

Riccardo Guarnieri, invece, ha trascorso qualche giorno a Roma, in compagnia di suo nipote e, durante la permanenza nella capitale, si è presentato sotto casa di Gloria.

Il cavaliere tarantino ha chiesto alla dama di scendere, per vedersi, ma Nicoletti si è rifiutata. Per quanto riguarda il trono classico, invece, nessuno dei tronisti ha fatto la scelta. Durante le riprese del 9 dicembre, non sono state trattate le vicende sentimentali di Federico Nicotera e di Lavinia Mauro, ma soltanto quelle di Federico Dainese. Il single ligure ha fatto un'esterna con Vincenza e ha avuto una discussione con Elena.