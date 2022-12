Nelle prossime puntate della soap opera di Canale 5 Terra amara si farà sempre più stretto il legame tra Hunkar e Fekeli. La madre di Demir, dopo tante titubanze, prenderà coraggio e confesserà all'uomo di essere ancora innamorata e di non aver mai smesso di pensare a lui in tutti questi anni. La situazione tra loro sarà però complicata, a causa degli attriti tra i rispettivi figli.

Terra amara: Fekeli e Hunkar passano la notte insieme in un casolare

Sin dall'arrivo di Fekeli in Terra amara, si era intuito che lui e Hunkar avevano avuto una storia in passato, prima che la donna sposasse Adnan Yaman, il padre fu Demir.

Con il prosieguo delle puntate, grazie alla nonnina Azize, si è poi scoperto che Hunkar era davvero innamorata di Fekeli e che fu costretta dal padre a rinunciare a lui e a sposare Adnan. Un fatto di cui è venuto a conoscenza pure Fekeli. Peccato che siano passati quasi quarant'anni.

I due pian piano, cominceranno a frequentarsi sempre più assiduamente e lo faranno incontrandosi nel loro posto segreto. Proprio durante uno di questi incontri, verranno sorpresi da un temporale e pertanto Fekeli deciderà di rifugiarsi con Hunkar in un casolare nelle vicinanze. La donna si addormenterà quindi tra le sue braccia.

I dubbi di Hunkar sulla storia con Fekeli nelle prossime puntate di Terra amara

Al risveglio, Hunkar sembrerà pentirsi di aver trascorso la notte insieme a Fekeli.

La donna in seguito, dovrà tenere pure a bada la madre Azize. La nonnina infatti, a causa della demenza senile, non avrà freni inibitori e continuerà a ripetere che la figlia era innamorata di Fekeli in gioventù. Parole che ripeterà anche di fronte a Demir, il quale chiederà spiegazioni alla madre.

Hunkar però, riuscirà a convincerlo che la nonnina si stia inventando tutto e che tra lei e Fekeli non vi sarà mai stato nulla.

La situazione si complicherà ulteriormente nel momento in cui Zuleyha origlierà una conversazione telefonica tra Hunkar e Fekeli. La madre di Demir in quest'occasione, riuscirà a non dire nulla di compromettente. Il rischio che qualcuno scopra il suo passato con Fekeli la metterà in allarme e pertanto chiederà al padrino di Yilmaz di interrompere i loro incontri.

La loro storia non potrà avere futuro, anche per via dei contrasti tra i loro figli.

Hunkar confessa a Fekeli il suo amore: anticipazioni Terra amara

In Terra Amara, nel corso delle prossime puntate, il pubblico assisterà ai dubbi di Hunkar sulla storia con Fekeli.

Secondo la donna, non sarà possibile per loro, avere una seconda occasione. Sarebbe troppo complicato per via delle rispettive famiglie,. Fekeli però, non vorrà lasciarsi sfuggire ancora una volta la possibilità di stare insieme alla donna che ama. Dirà a Hunkar che non vorrà rinunciare a lottare per il loro amore, come invece aveva fatto quarant'anni prima. Hunkar resterà colpita dalle parole dell'uomo e troverà finalmente il coraggio di confessargli il suo amore e gli dirà di non aver mai smesso di amarlo.