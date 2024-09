Nella puntata di Endless Love in onda su Canale 5 lunedì 30 settembre 2024, Kemal Soydere tenderà una trappola a Tufan nel tentativo di smascherare Asu. Ma il piano non andrà come previsto e Kemal non riuscirà a trovare le prove che confermino i suoi sospetti, ovvero che Asu è la sorella di Emir. L'unica soluzione sarà quella di recuperare il suo certificato di nascita originale.

Kemal tende una trappola a Tufan ma lui non ci casca

La puntata della soap Tv turca in onda il 30 settembre riprenderà dal momento in cui Kemal comincerà a sospettare che Asu sia la sorella di Emir.

Questo perché avrà scoperto che la borsa in uso attualmente ad Asu è la stessa che aveva visto tempo addietro in casa di Tufan. Kemal quindi, sospetterà che il misterioso ricattatore di Emir sia proprio Asu. Per aver conferma sui propri sospetti, l'ingegnere minerario deciderà di tendere una trappola a Tufan. Gli consegnerà una lettera con l'ordine di consegnarla al ricattatore, certo che la missiva finirà nelle mani della sua ex fidanzata. Tufan sarà sul punto di chiamare Asu ma all'ultimo momento cambierà idea e consegnerà la lettera a Kozcouglu. Kemal a questo punto si troverà con un pugno di mosche in mano e non sarà ancora riuscito a smascherare Asu.

Kemal continua a cercare le prove su Asu, convinto che sia la sorella di Emir

Nella famosa lettera, Kemal chiedeva al ricattatore di unirsi a lui nella vendetta contro Emir, offrendo in cambio le sue quote della Holding dei Kozcouglu. Visto che il piano di Soydere non sarà andato a buon fine, l'unica soluzione per scoprire la vera identità di Asu sarà quella di recuperare il suo certificato di nascita originale.

Sospettando che sia figlia di Mujgan, il documento si dovrebbe trovare nella città in cui la donna ha partorito la sua secondogenito. Dando uno sguardo alle trame successive, saranno Leyla e Ayhan ad aiutare Kemal nella ricerca del certificato. Non sarà un'impresa facile visto che gli archivi digitali non copriranno gli anni più lontani.

Quindi i due saranno costretti a spulciare tutti i fascicoli cartacei dell'ospedale. Alla fine però, riusciranno a trovare ciò che cercano.

Endless Love supera i due milioni di telespettatori in prima serata

Continua il successo di Endless Love che anche nella prima serata di venerdì 27 settembre è riuscita a conquistare una media di 2.243.000 telespettatori per uno share del 14,3%.

Anche gli appuntamenti trasmessi in daytime dal lunedi al sabato riescono ad ottenere una media di 2 milioni di spettatori a puntata e il 19% di share, dato che fanno di questa soap una delle più viste dell'intero palinsesto delle tv generaliste.