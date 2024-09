Kemal Soydere rivelerà per primo a Zehir la sua intenzione di fidanzarsi di nuovo con Asu. L'ingegnere vorrà sposarla al più presto ma non per amore, bensì per vendicarsi di Emir, entrando in possesso della maggioranza delle azioni della holding Kozcuoğlu. Le anticipazioni della soap Tv Endless Love relative alla puntata di martedì 1 ottobre 2024 rivelano inoltre che Leyla e Ayhan si metteranno in viaggio per cercare di recuperare il certificato di nascita originale di Asu.

Leyla e Ayhan alla ricerca delle prove per smascherare Asu

La trama della soap Tv del 1° ottobre riprenderà dal momento in cui Kemal ha cercato di far cadere in trappola Tufan per smascherare Asu.

Soydere non sarà ancora riuscito a dare conferma ai suoi sospetti, ovvero che Asu è la figlia di Mujgan e quindi sorella di Emir. L'unico modo per dimostrare la vera identità di Alucahan sarà quella di recuperare il suo certificato di nascita originale.

Leyla e Ayhan si offriranno di aiutare Kemal e decideranno di recarsi all'ospedale dove anni prima dovrebbe aver partorito Mujgan. Lungo il tragitto, i due avranno un problema con l'auto che rallenterà le loro ricerche.

Kemal si fidanza di nuovo con Asu ma fa tutto parte di un piano per vendicarsi

Intanto Kemal confesserà a Zehir di voler fidanzarsi di nuovo con Asu. L'amico sarà perplesso e sarà all'oscuro delle vere intenzioni di Soydere, il quale vorrà diventare il marito di Asu solo per vendicarsi della famiglia Kozcouglu. Nella mente di Kemal balenerà il pensiero che quando sarà sposato con lei, le azioni in possesso della moglie diventeranno sue e potrà così prendere il controllo della Holding di famiglia.

Intanto Asu sarà al settimo cielo all'idea di sposarsi con Kemal, all'oscuro che lui le abbia fatto la proposta non per amore, ma con ben altro scopo.

Emir invece, chiederà alla sorella di poter vedere i movimenti bancari di Kemal, sia quelli aziendali che quelli personali. Kozcuoğlu vorrà infatti scoprire cosa sta tramando il suo rivale e verrà così a sapere che Kemal sta acquistando azioni della sua società.

Nelle puntate successive, Kemal all'insaputa di tutti sposerà davvero Asu e quando Emir e Galip lo verranno a sapere sarà per loro una doccia fredda.

Endless Love ottiene il 15% di share anche il venerdì in prima serata

Endless Love continua ad essere una delle soap Tv più viste del pomeriggio di Canale 5 con una media di 2 milioni di telespettatori a puntata.

La dizi turca, in onda sulle reti Mediaset dallo scorso marzo, ha ormai di fatto preso il posto di Terra amara nel cuore del pubblico italiano, come testimoniano anche i dati di ascolto del venerdì sera, quando Endless Love riesce a ottenere il 15% di share in prima serata.