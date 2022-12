Importanti rivelazioni riguarderanno le prossime puntate di Terra Amara in programma prossimamente in tv. Le trame della 3^ stagione evidenziano che Yilmaz Akkaya scoprirà di essere il padre biologico del piccolo Adnan durante un teso confronto con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) in ospedale.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan tenta di uccidere Altun

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate segnalano che Yilmaz apprenderà finalmente la verità su Adnan.

Tutto avrà luogo nel momento in cui Mujgan (Melike İpek Yalova) tenterà di uccidere Zuleyha.

A tal proposito, quest'ultima verrà portata in ospedale dove i medici si riserveranno la prognosi. I dottori, a questo punto, sottoporranno la protagonista ad alcune cure, che avranno esito positivo. In seguito, Altun farà sapere alla dottoressa Hekimoglu che le sue azioni non rimarranno impunite.

Nel contempo alla fattoria, Hunkar apprenderà che le condizioni di sua nuora sono migliorate a differenza della pediatra che apparirà destabilizzata dalle minacce ricevute. Per questo motivo, la figlia di Azize porterà i nipoti in clinica per fare una visita alla madre. Sarà in questo frangente che la madre di Demir crederà che Zuleyha abbia tentato il suicidio, ignorando che la verità sia tutt'altra.

Yilmaz scopre che Adnan è suo figlio

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Zuleyha convincerà Gulten a farle incontrare Yilmaz, approfittando di un momento di distrazione di Demir. La sorella di Gaffur, a questo punto, accetterà di aiutare la padrona ad incontrare il suo ex fidanzato. Proprio quest'ultimo correrà in clinica, apparendo molto curioso dall'incontro.

Durante questi momenti, la consorte di Demir le consiglierà di ascoltarla e di non interromperla fin quando non avrà finito il suo intervento. Alla fine, l'ex meccanico rimarrà pietrificato quando scoprirà che Adnan è in realtà suo figlio. Una rivelazione che manderà su tutte le furie l'amato di Mujgan, il quale inizierà ad offendere Zuleyha.

Akkaya ripudia Zuleyha

In questo frangente, Yilmaz apparirà pronto a tutto pur di fare il ruolo di padre ad Adnan. Zuleyha, a questo punto, gli svelerà di aver svelato solo adesso tale verità poiché la dottoressa Hekimoglu aveva attentato alla sua vita. Una versione che però non sarà creduta dall'ex meccanico, tanto da ripudiare l'ex amata e prendere le distanze da lei. Parole che dilanieranno l'animo di Altun, la quale cercherà di togliersi la vita buttandosi dal terrazzino della clinica. La protagonista compierà il folle gesto oppure sarà salvata? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.