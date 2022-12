Le anticipazioni di Beautiful, delle prossime puntate in onda su Canale 5, mettono al centro dell'attenzione Sheila, che farà di tutto per distruggere la famiglia Forrester, contando anche sull'appoggio di Deacon, suo fedele alleato. Gli spoiler rivelano che Sheila penserà bene di tendere una trappola a Brooke, finalizzata a metterla in cattiva luce davanti a Ridge, ma ecco che arriverà Taylor - interpretata da una nuova attrice, Krista Allen - per difendere i suoi cari. Consapevoli della pericolosità di Sheila, Brooke e Taylor uniranno le forze per metterla fuori gioco, ma qualcosa non andrà nel verso giusto, distruggendo ogni equilibrio.

Beautiful prossime puntate: Brooke ricade nella dipendenza per colpa di Sheila

Molti anni fa Brooke ha avuto problemi con l'alcol, ma ne è uscita egregiamente. Di questo retroscena è ovviamente al corrente la volitiva Carter, che userà a suo vantaggio durante le feste natalizie a Villa Forrester. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Sheila farà in modo che qualcuno scambi le bottiglie per la grande festa di Capodanno. Brooke condividerà una serata alcolica e al suo fianco ci sarà Deacon, naturalmente istruito da Sheila. Accecata dai ricordi con il suo ex e anche da quanto bevuto, Brooke finirà con il baciare l'affascinante Sharpe vestito da Babbo Natale. A vederli sarà il piccolo Douglas, che non capirà bene la situazione.

Beautiful nuovi episodi: Sheila e Decon senza scrupoli

A vedere la scena del bacio tra Deacon e Brooke sarà il piccolo Douglas, che non riuscirà a interpretare correttamente la situazione. Il bimbo crederà che sua nonna stia baciando Babbo Natale, visto che Sharpe indosserà il cappello di Santa Claus. La prima a essere messa al corrente di ciò che è accaduto sarà Hope, che resterà senza fiato.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope sarà furiosa con Brooke, senza sapere chi e come ha fatto in modo che si creasse questa spiacevole situazione, ma ecco che in città tornerà un personaggio molto amato.

Beautiful nuove trame: Steffy e Taylor uniscono le forze contro Sheila

Le nuove anticipazioni di Beautiful svelano che Steffy, dopo tanto tempo, riabbraccerà sua madre.

Attenzione, perché la "nuova" Hayes verrà interpretata dall'attrice Krista Allen, alla quale i telespettatori della soap dovranno imparare ad abituarsi. Taylor arriverà a Los Angeles per le vacanze di Natale, ma anche per unire le forze con Steffy e mettere fuori gioco Sheila, ben consapevole di tutte le cattiverie che ha fatto ai danni della sua famiglia e non solo. Taylor, essendo una psichiatra, capirà che Sheila ha il desiderio naturale di frequentare suo figlio Finn, ma nonostante ciò cercherà di tenerla lontana dalla sua famiglia.