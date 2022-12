Molteplici colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente in tv. Gli spoiler della terza stagione dello sceneggiato svelano che Ali Fekeli punirà severamente Yilmaz Akkaya quando tenterà la fuga con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) in Germania.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha organizzano la fuga all'estero

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate, segnalano che Fekeli non perdonerà un gesto del figlioccio.

La storyline partirà quando alla fattoria verranno commemorati i quaranta giorni dal decesso di Hunkar.

Yilmaz e Zuleyha approfitteranno di questo momento per organizzare un piano di fuga all'estero. La fanciulla verserà un potente sonnifero nelle bevande destinate agli ospiti, in questo modo tutti cadranno in un sonno profondo, tanto da permettere alla coppia e ai loro bambini di scappare dalla tenuta per provare a rifarsi una vita in Germania.

Successivamente Demir (Murat Ünalmış), dopo essersi risvegliato, scoprirà che sua moglie è fuggita con i figlioletti.

Fekeli e Mujgan denunciano i due amanti alla polizia

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, un personaggio misterioso denuncerà la coppia alla polizia. Una volta rintracciati Yilmaz e Zuleyha verranno portati in questura dove dovranno rispondere di aver sottratto Kerem Ali, Adnan e Leyla rispettivamente a Mujgan e Demir.

L'ex meccanico sospetterà che dietro tutto questo ci sia lo zampino del rivale, ma la verità sarà un'altra. Akkaya e Altun verranno a sapere che sono stati Fekeli e Mujgan ad allertare le forze dell'ordine. Fekeli ripudierà Yilmaz per il suo comportamento, e tornerà alla tenuta in compagnia della pediatra e di Kerem Ali.

Ali caccia di casa il figlioccio dopo averlo rinnegato

Anche Demir si recherà in questura dove preleverà Adnan e Leyla, facendo disperare Zuleyha. Yilmaz cercherà di tirare su il morale all'amata, assicurandole che presto li avrà di nuovo con sé, ma la fanciulla non se la sentirà di restare al fianco dell'ex meccanico, per questo motivo tornerà a casa in compagnia del diabolico figlio di Hunkar.

Una mossa che farà soffrire moltissimo Yilmaz.

Fekeli e la dottoressa Hekimoglu torneranno alla loro tenuta. L'anziano imprenditore non riuscirà a perdonare Yilmaz. Successivamente avrà un duro confronto con il figlioccio, dove gli confermerà di non voler avere più niente a che fare con lui. Per questo motivo lo caccerà di casa.