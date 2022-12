Momenti di grande paura si vivranno durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Mujgan Hekimoglu e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) rischieranno di morire a causa della terribile vendetta di Demir Yaman ai danni di Yilmaz.

Terra amara, anticipazioni: Demir mette a repentaglio la vita di sua moglie

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate in onda a breve su Canale 5, segnalano che ci saranno attimi di paura per due protagoniste dello sceneggiato.

Tutto inizierà quando Yilmaz chiuderà un importante affare per l'esportazione di arance all'estero grazie a Fekeli, lo stesso affare a cui aspirava Demir.

Il ricco imprenditore si sentirà talmente umiliato da ordinare ai suoi scagnozzi di manomettere l'autoveicolo dell'ex meccanico, in modo tale da provocare un grave incidente. Purtroppo in quel giorno Mujgan riscontrerà alcuni problemi alla sua autovettura, tanto da prendere in prestito quella del suo fidanzato per raggiungere un paziente in condizioni critiche. In questo modo Demir provocherà un incidente ai danni di Zuleyha e Mujgan.

Zuleyha e Mujgan coinvolte in un terribile incidente

Perché Zuleyha non esiterà a infilarsi nell'auto della dottoressa Hekimoglu dopo essere rimasta sconvolta da alcune dichiarazioni fatte ai giornali dal suo ex fidanzato. In questo modo le due donne verranno coinvolte in un terribile testacoda a causa della rottura dell'impianto frenante.

Sabahattin sarà in ansia per lo strano ritardo di Mujgan, pertanto interpellerà Yilmaz, il quale sospetterà che sia successo qualcosa di grave alla sua fidanzata. L'ex meccanico noterà alcune tracce di olio lasciate dalla sua macchina nel terreno. L'uomo, a questo punto, non farà altro che seguire le chiazze d'olio fino ad arrivare sul luogo dell'incidente.

Yilmaz soccorre le due donne

Arrivato nel luogo dell'incidente, Yilmaz soccorrerà prima Zuleyha per poi dedicarsi a Mujgan, svenuta a causa del sinistro. Nonostante l'iniziale turbamento, Akkaya riuscirà a prendere in mano le redini della situazione, allertando subito le ambulanze affinché si dirigano a sirene spiegate sul luogo della tragedia.

I sanitari, a questo punto, trasporteranno le due donne in ospedale, dove saranno sottoposte alle cure del caso.

La notizia giungerà alle orecchie di Demir, il quale accuserà dei sensi di colpa quando scoprirà che sua moglie ha rischiato di morire per colpa di un suo piano organizzato per eliminare il rivale.