Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera annunciano che Mujgan e Zuleyha Altun rischieranno di morire per colpa di un piano ideato da Demir Yaman.

Terra Amara, anticipazioni: il giovane Yaman sabota l’auto di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv rivelano che Zuleyha e Mujgan rischieranno di perdere la vita.

Tutto inizierà quando Yilmaz farà un importante affare grazie all’aiuto di Fekeli.

Un'esportazione di un grosso quantitativo di arance da esportare all’estero, a cui si era interessato anche Demir. Per questo motivo, il giovane Yaman si sentirà umiliato, tanto da ideare una malefatta nei riguardi del suo rivale. Ed ecco, che il figlio di Hunkar ordinerà ad alcuni scagnozzi di sabotare l’auto di Akkaya in modo da fargli fare un incidente, sebbene abbia promesso a sua madre di fare il bravo. Ma ecco, che il destino riserverà una brutta sorpresa a Demir. Yilmaz presterà la sua auto alla dottoressa Hekimoglu per andare a visitare un paziente in serie condizioni, visto che la sua aveva avuto un guasto improvviso.

Zuleyha e Mujgan rimangono coinvolte in un incidente

Nelle puntate turche di Terra Amara Demir metterà in serio pericolo l’esistenza di Zuleyha per colpa di questo imprevisto.

La protagonista, infatti, entrerà nell’auto di Mujgan per avere un confronto con lei, ancora adirata dell’intervista che aveva rilasciato. Ed ecco, che le due donne rimarranno coinvolte in un incidente, architettato dal giovane Yaman per liberarsi di Yilmaz. La dottoressa Hekimoglu, infatti, finirà fuoristrada per colpa dei freni manomessi dagli scagnozzi del figlio di Hunkar.

Demir accusa dei sensi di colpa nei riguardi di sua moglie

Nel frattempo, Yilmaz sospetterà che a Mujgan le sia capitato qualcosa di brutto, dopo che il dottor Sabahattin lo informerà dello strano ritardo della collega. Per questo motivo, il protagonista percorrerà la strada dove scoprirà alcune tracce d’olio lasciate dall’auto, tanto da decidere di seguirle.

In breve tempo, Akkaya scoprirà il luogo dell’incidente, dove soccorrerà per prima Zuleyha. Qui, l’uomo implorerà l’ex fidanzata di non lasciarlo. Parole, che non saranno udite dalla dottoressa Hekimoglu, che in quel momento si ritroverà incosciente a causa dell’incidente. In seguito, il figlioccio di Fekeli chiamerà i soccorsi, facendo in modo di portare entrambe le donne in ospedale.

Nel frattempo, Demir accuserà dei sensi di colpa nei riguardi della moglie, appena scoprirà che è rimasta coinvolta nella trappola mortale da lui stesso organizzata per nuocere a Yilmaz.