Cambio programmazione sulle reti Mediaset in occasione del periodo natalizio. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Uomini e donne e Amici 2022, le due trasmissioni del pomeriggio che portano la firma di Maria De Filippi.

Novità anche per quanto riguarda la soap opera Un altro domani, che durante il periodo delle feste sarà in onda in versione extra large nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Sospesi Uomini e donne e Amici 2022: cambio programmazione Mediaset dal 22 dicembre

Il cambio programmazione Mediaset per il periodo natalizio partirà il 22 dicembre, quando inizierà la pausa per Uomini e donne e il daytime di Amici 2022.

Le due trasmissioni saranno in onda regolarmente fino al 21 dicembre, dopodiché Uomini e Donne e Amici saranno sospesi per un po' di settimane fino a lunedì 9 gennaio, giorno in cui riprenderà la consueta programmazione quotidiana su Canale 5.

Cosa andrà in onda dal 22 dicembre al posto delle due trasmissioni pomeridiane?

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset verrà rivoluzionato e al termine dell'appuntamento con Terra Amara ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate in replica di Fratelli Caputo, la fiction con protagonista Nino Frassica, che terrà compagnia al pubblico nei giorni di festa.

Un altro domani si allunga in daytime: cambio programmazione Mediaset

Al termine di Fratelli Caputo, alle 15:40 sarà la volta della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 7, regolarmente in onda su Canale 5 per tutto il periodo delle feste natalizie, compreso l'appuntamento in prime time condotto da Alfonso Signorini.

Alle 15:50, invece, ci sarà spazio per la messa in onda della soap Un altro domani, che nelle settimane natalizie sarà in onda in versione extra large.

I nuovi episodi saranno trasmessi fino alle 16:45 circa, quando poi ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi.

Quello con Uomini e donne e Amici 2022 non sarà l'unico appuntamento del daytime che sarà sospeso dal 22 dicembre per il periodo delle feste natalizie.

Stop in daytime anche per Barbara d'Urso: cambio programmazione Mediaset dal 22 dicembre

La stessa sorte toccherà anche a Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara d'Urso, che in queste ultime settimane di messa in onda ha registrato una media di ascolti in crescita, con picchi che hanno raggiunto anche i due milioni e mezzo di telespettatori.

Anche in questo caso l'appuntamento con Pomeriggio 5 sarà sospeso per un po' di settimane e la trasmissione condotta da Barbara d'Urso sarà in onda nuovamente da gennaio su Canale 5, nella fascia oraria che va dalle 17:25 alle 18:45 circa.