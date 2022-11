I telespettatori dela soap opera turca Terra Amara, ambientata negli anni Settanta, tra qualche settimana vedranno un Demir Yaman (Murat Ünalmış) sempre più crudele. Quest’ultimo la farà pagare a caro prezzo alla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) per essersi ribellata a lui, scappando dalla sua tenuta. Il malvagio uomo, parecchio arrabbiato con la donna per aver chiesto aiuto all’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) a seguito di un loro acceso litigio, la separerà ancora una volta dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Trame turche, Terra amara: Akkaya viene operato d’urgenza dopo essere stato ferito gravemente

Nei prossimi episodi della serie televisiva turca, in onda in onda su Canale 5, Zuleyha perderà le staffe contro il marito Demir, in quanto scoprirà di aver attentato alla sua vita per aver sabotato l’automobile di Yilmaz. La fanciulla sarà cosciente che è Yaman la causa del suo incidente con Mujgan (Melike İpek Yalova) e dopo aver affrontato il perfido uomo che ha sposato, preparerà in fretta i bagagli e busserà alla porta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e lo farà la sera in cui il suo ex fidanzato ufficializzerà il suo fidanzamento con la dottoressa.

Yaman non perderà tempo per presentarsi nella tenuta di colui che continuerà a considerare l’assassino del suo defunto padre.

Farà partire uno scontro a fuoco, durante la quale ferirà gravemente il rivale Yilmaz. Quest’ultimo verrà operato d’urgenza da Mujgan e il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın): Yilmaz rischierà la vita.

Zuleyha disperata per l’assenza del figlio, Yaman sempre più deciso a sbarazzarsi del rivale

Demir sarà furioso per il fatto che sua moglie abbia nuovamente cercato rifugio dall'ex l’ex.

Con l’approvazione della madre Hünkar (Vahide Perçin) punirà la consorte e le toglierà la vettura che le aveva regalato e non solo: passerà alle maniere forti e allontanerà Zuleyha dal figlio Adnan. Demir nasconderà il bambino in un posto segreto e ovviamente Züleyha si dispererà: ancora una volta il rivale di Yilmaz obbligherà Altun a stare con lui servendosi del bambino.

Yaman potrà fare anche un sospiro di sollievo, in quanto Fekeli rassicurerà Hunkar dicendole che, appena si sarà ripreso dall’intervento, sarà Akkaya a decidere se denunciare suo figlio per la sparatoria. Demir continuerà a portare avanti la sua guerra contro il nemico, dato che sarà deciso a farlo fuori una volta per tutte.