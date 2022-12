Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir deciderà di divorziare da Züleyha per permetterle di vivere il suo amore con Yilmaz. Così la ragazza dovrà lasciare la villa in cui ha vissuto per diversi anni e non sarà facile. Ad attenderla, però, ci sarà una bella sorpresa: Yilmaz ha già in cantiere la casa dei loro sogni.

L'addio di Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir permetterà a Züleyha di vivere liberamente il suo amore con Yilmaz: i due divorzieranno. L'uomo negli ultimi tempi si è mostrato anche più permissivo, un giorno Demir ha anche permesso a Yilmaz di abbracciare Adnan.

Demir avrà un incontro con Yilmaz in cui gli esporrà la sua intenzione di divorziare dalla moglie, ma lo farà a una sola condizione: Adnan potrà andare con lei, ma la piccola Leyla dovrà rimanere con lui.

Züleyha accetterà la condizione imposta da Demir e abbandonerà la villa. Tuttavia, nonostante la ovvia felicità di poter stare accanto a Yilmaz, sarà difficile lasciare la tenuta e tutte quelle persone che le sono state accanto negli ultimi anni. Sarà soprattutto complicato allontanarsi dalla piccola Leyla e Züleyha si sentirà anche un po' in colpa per questo, perché in qualche modo le sembrerà di abbandonarla.

Quando arriverà il momento di dirsi addio, Züleyha terrà stretta tra le due braccia la piccola Leyla e, per un'ultima volta, proverà a convincere Demir a lasciargliela, ma il quasi ex marito non vorrà sentire ragioni.

Züleyha lascia la villa

Successivamente Züleyha dirà addio a tutti i membri della tenuta che si raduneranno all'ingresso per salutarla, come Gaffur, Saniye e Sevda. Anche Demir dovrà dire addio ad Adnan e, quando lo consegnerà nelle mani di Yilmaz, non potrà fare a meno di piangere.

Züleyha salirà in macchina e si lascerà il suo passato alle spalle, ad attenderla c'è il futuro che ha sempre sognato, anche se la separazione dalla piccola Leyla sarà difficile da sopportare.

Yilmaz si separa da Müjgan, Kerem Ali rimane con la madre

Con il divorzio tra Demir e Züleyha, anche Yilmaz e Müjgan faranno la stessa cosa. Infatti il ragazzo raggiungerà un accordo anche con Fekeli per lasciare il ranch, e il piccolo Kerem Ali rimarrà a vivere con la madre

Ora Yilmaz e Züleyha potranno iniziare la loro vita da zero e Yilmaz avrà già la prima idea: costruire una nuova casa per la sua famiglia.

Porterà l'amata in una zona costiera per un incontro con un architetto, che gli mostrerà tutte le stanze della loro casa dei sogni.

Züleyha sarà sopraffatta dalla felicità, anche perché non si sarebbe mai aspettata una sorpresa del genere. I due, finalmente, potranno iniziare la loro vita insieme accanto ad Adnan.