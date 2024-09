Guai in vista per Zeynep durante le prossime puntate di Endless love. Fehime non riuscirà a mantenere il segreto riguardante la storia segreta tra Zeynep e la figlia, così davanti al marito Hüseyin, e a tutta la famiglia, svelerà che i due sono amanti.

Fehime sa che Zeynep ha una storia con Emir

Fehime porterà dentro sé un segreto molto grande: ha visto Zeynep mentre baciava Emir. Inizialmente avrebbe voluto raccontare tutto al marito, ma poi ha pensato che la sua reazione sarebbe potuta essere molto brusca. Di sicuro avrebbe mandato via di casa la figlia, visto che l'ha già fatto quando aveva scoperto che aveva sposato di nascosto Ozan.

Così si terrà questa cosa per sé, ma non avrà intenzione di farla passare liscia alla figlia. Le detterà le sue condizioni: non avrà nessuna intenzione di averla a casa, per questo dovrà sposarsi con Hakan e andarsene via. Perché Fehime sa che la giovane ha anche una storia con il commissario, per questo vorrà che la loro relazione si concretizzi al più presto.

Kemal si oppone al matrimonio di Zeynep e Hakan

Zeynep chiederà aiuto a Hakan: vorrà convolare a nozze con lui con un matrimonio combinato. All'inizio lui risponderà "no", ma poi ci rifletterà e nello stesso giorno si presenterà a casa Soydere per chiedere la mano di Zeynep. Sarà presente tutta la famiglia, anche Kemal, che conosce la doppia faccia di Hakan.

Sa che è un complice di Emir e non vorrà che faccia parte della sua famiglia, per questo Kemal si opporrà al matrimonio. A farlo zittire ci penserà Fehime: lei vuole la figlia fuori casa, per questo confermerà che si procederà con il matrimonio. Kemal, però, non vorrà passare sopra questa storia così, quando Hakan andrà via, lo raggiungerà in giardino.

Fehime porta alla luce la storia tra Emir e Zeynep

Kemal minaccerà di non farlo entrare mai nella sua famiglia, non vuole un bugiardo che gioca a tendergli delle trappole insieme Emir. Hakan, stanco della situazione, gli dirà che si è presentato a casa sua solo perché gliel'ha chiesto Zeynep, perché gli ha raccontato che ha problemi con i genitori: "Prima di minacciarmi, prova a capire quali problemi abbia tua sorella".

La conversazione, però, verrà udita da Hüseyin, che come una furia entrerà a casa e chiederà alla figlia perché ha chiesto un favore del genere a Hakan. La ragazza sarà impietrita e non saprà che dire, mentre Fehime non riuscirà più a trattenersi e rivolgendosi verso il marito esclamerà: "Li ho visti! Zeynep ed Emir sono amanti".

Zeynep rimarrà scioccata. Terrà tra le mani un vassoio con dei bicchieri per il tè, ma appena sentirà la madre pronunciare quella frase, tutto le cadrà per terra. Anche Hüseyin rimarrà sbigottito, chissà come reagirà nei confronti della figlia.