Continua l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore che andrà in onda anche durante le festività natalizie senza alcuno stop nel palinsesto dell'ammiraglia Rai.

Durante le puntate de Il Paradiso che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, i protagonisti del magazzino si prepareranno a celebrare il giorno di Natale.

Armando indagherà sul contabile dell'atelier poiché crede non sia sincero con Maria, mentre Marcello riceverà una bruttissima delusione da parte di Ludovica.

Ezio tornerà a casa dalla compagna nonostante il bacio con sua moglie e Gloria si rassegnerà a fare, di nuovo, da spettatrice alla storia d'amore tra suo marito e un'altra donna.

Matilde e Vittorio si avvicineranno e tra i due soci del negozio di moda inizierà a nascere qualcosa.

Gloria si rassegna: ha perso suo marito Ezio

Nelle prime puntate de Il Paradiso fino al 23 dicembre, il signor Colombo affronterà una volta per tutte la compagna e le chiederà di non intromettersi nella sua carriera professionale. Per questo motivo, Ezio accetterà il finanziamento da parte della signorina Moreau, nonché sua moglie. Intanto, Gloria si sfogherà con Armando ma ometterà di dirgli che c'è stato un bacio tra lei e Teresio dopo l'addio a Stefania.

Nel contempo, Gemma si confiderà con Don Saverio e in seguito suggerirà a sua madre di essere più morbida e comprensiva con il compagno e di non ostacolare la sua felicità.

Pertanto, Veronica accetterà la scelta di Ezio di mettersi in proprio e lo inviterà a vivere di nuovo sotto lo stesso tetto.

A questo punto, Gloria si rassegnerà a vivere di nuovo da spettatrice la relazione tra suo marito e un'altra donna. Tuttavia, i due coniugi non dimenticheranno il bacio e questo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Matilde e Vittorio si avvicinano ne Il Paradiso

Nelle prossime puntate, Matilde noterà un dettaglio molto curioso che riguarda il dottor Conti: non indossa più la fede nunziale. Successivamente, i due soci del Paradiso si troveranno molto vicini in occasione di un evento promozionale per l'atelier e accadrà qualcosa di inaspettato.

Attualmente non è chiaro cosa succederà, ma tra Conti e la cognata di Marco inizierà a nascere qualcosa.

Nel frattempo, Irene si avvicinerà ad Alfredo che le starà accanto dopo l'addio dell'amica Stefania. Inoltre, Perico per sorprendere la ragazza compirà un gesto inaspettato che farà breccia nel cuore della Cipriani. Infatti, l'aiutante di Armando regalerà alla venere un biglietto per l'America.

Armando indaga su Vito, Marcello deluso da Ludovica

Nelle ultime puntate settimanali, Marcello incontrerà nuovamente Ludovica, ma questa volta in assenza del suo fidanzato Ferdinando. Il giovane Barbieri approfitterà di questa situazione per confessare alla Brancia di non averla mai dimenticata, ma rimarrà profondamente deluso dalla reazione della donna che lo rifiuterà.

Intanto, Ferdinando inizierà a sospettare della finta malattia di Flavia dopo aver parlato con la signora Gramini. Infine, Armando scoprirà qualcosa su Lamantia che lo farà insospettire e quindi inizierà ad indagare sul suo passato.