Diversi colpi di scena caratterizzeranno le puntate iniziali della 3^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir verrà a sapere da Sermin che Mujgan ha tentato di uccidere sua moglie e andrà da Yilmaz a riferirglielo. Intanto Hunkar deciderà di vendere le sue azioni a Yilmaz per vendicarsi del figlio.

Sermin scopre che Zuleyha non ha tentato il suicidio

La cugina di Demir origlierà una conversazione tra la nuora di Hunkar e Gulten e sentirà chiaramente che Zuleyha non ha tentato di suicidarsi nel bosco, ma è stata ingannata proprio dalla moglie di Akkaya.

A quel punto correrà a raccontare tutto al cugino che, dopo un breve momento di esitazione, si recherà alla gendarmeria per chiedere informazioni sulle indagini che sono state aperte la notte in cui la moglie è stata trovata priva di sensi nel bosco. Appena avrà le prove che la licenza dell'arma appartiene a Yilmaz, correrà da quest'ultimo e punterà il dito contro Mujgan.

Demir accusa Mujgan di aver tentato di eliminare sua moglie

L'imprenditore si recherà a casa di Fekeli e si scaglierà contro la moglie di Yilmaz, accusandola di aver tentato di assassinare la mamma dei suoi figli. Demir avrà le prove che attestano che la licenza dell'arma che ha colpito Zuleyha appartiene a Yilmaz. A quel punto lo stesso Akkaya riconoscerà la sua arma da fuoco, ma non avrà dubbi sulle parole di Yaman, in quanto ha sempre creduto a quello che le ha raccontato la sua ex fidanzata a riguardo.

Yilmaz e Zuleyha hanno un piano e se Mujgan va in carcere non potranno più metterlo in atto, pertanto il figlioccio di Ali Rahmet fingerà di credere alla consorte.

Mujgan confessa a Fekeli la verità su quanto successo alla rivale

Stanca delle pressioni da parte della zia, Mujgan dirà a Yilmaz di voler divorziare e rivelerà al padrino che tutto quello che ha raccontato Demir è vero.

La donna riferirà di essere stata colpita da un momento di rabbia, ma Ali Rahmet non giustificherà per nessun motivo il suo comportamento, anzi accuserà anche Behice di aver collaborato a quando accaduto.

Successivamente andrà dal figlioccio e gli dirà di fermare il figlio di Hunkar prima che sia troppo tardi.

Hunkar vuole vendere le azoni dell'azienda Yaman a Yilmaz

Intanto la matrona, delusa dal figlio, che ha acquistato un appartamento all'amante del suo defunto marito, penserà di vendere le sue quote societarie a Yilmaz, il nemico numero uno di Demir.

La donna incontrerà di nascosto il papà di Adnan e gli farà una proposta quasi irrinunciabile. In seguito alla scoperta fatta dal signor Yaman sulla colpevolezza di Mujgan, però, Akkaya farà un passo indietro e scriverà una ricevuta in cui attesterà di rinunciare alle azioni della matrona in cambio della libertà della consorte. Pertanto Demir non denuncerà più la donna che ha tentato di assassinare la moglie.