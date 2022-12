Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz continuerà a dimostrare di essere pericoloso, in quanto minaccerà di uccidere Fikret. Lo farà perché crederà che il giovane abbia trascorso una notte d'amore con Müjgan, mettendola incinta. La verità, però, sarà un'altra: Müjgan rivelerà di non essere incinta e di aver detto questa bugia solo per contrastare l'amore tra Yilmaz e Züleyha.

La verità di Müjgan

In tutta Çukurova si spargerà la voce in merito a una storia clandestina tra Fikret e Müjgan, e ovviamente il pettegolezzo arriverà anche alle orecchie di Yilmaz.

Andrà su tutte le furie e vorrà affrontare subito Fikret. Çetin proverà a fermarlo, ma il ragazzo non vorrà sentire ragioni.

Questa notizia arriverà in un momento non proprio facile per il giovane, in quanto Züleyha romperà definitivamente con Yilmaz perché verrà a scoprire che Müjgan aspetta il suo secondo bambino. La ragazza troncherà ogni tipo di rapporto perché crederà che il figlio sia proprio di Yilmaz, ma quest'ultimo sa benissimo che è impossibile, visto che non ha rapporti intimi con la moglie da mesi. Così accomunerà il pettegolezzo con la gravidanza di Müjgan e inizierà a pensare che il figlio potrebbe essere di Fikret.

Müjgan ha mentito a tutti

Çetin arriverà al ranch di Fekeli per raccontare quanto sta accadendo: teme che Yilmaz possa uccidere Fikret.

Fekeli andrà alla ricerca di Yilmaz, ma intanto quest'ultimo sarà già alla fabbrica, pronto a uccidere Fikret con un'arma da fuoco.

Lo accuserà di essere stato con sua moglie e di averla messa incinta. Fikret non crederà alle parole di Yilmaz, e avrà perfettamente ragione, visto che Müjgan non è realmente incinta. La donna sarà costretta a rivelarlo per impedire a YIlmaz di compiere una sciocchezza.

Dirà di aver fatto ciò perché era venuta a sapere che il marito sarebbe stato disposto ad abbandonare Kerem Ali pur di scappare insieme a Züleyha.

La delusione di Fikret

Fikret sarà deluso dalle accuse di Yilmaz, motivo che lo porterà a fare le valigie e ad abbandonare il ranch dello zio. Non può più vivere lì, la situazione si è fatta troppo pesante per lui.

Quando Yilmaz vedrà la valigia di Friket, si renderà conto che forse ha esagerato a inveire contro di lui. Così si scuserà per tutto quello che gli ha detto, forse gli avrebbe dovuto credere quando si dichiarava estraneo ai fatti. Nonostante la richiesta di perdono, Fikret sarà deluso: ha sempre considerato Yilmaz come un fratello e non si sarebbe mai aspettato questa sfiducia.

Fekeli tornerà a casa e Fikret lo informerà che a breve se ne andrà via. Lo zio, ovviamente, proverà a fermarlo: Müjgan ha sbagliato a fingere di essere incinta per contrastare l'amore tra Züleyha e Yilmaz, e probabilmente anche quest'ultimo ha sbagliato a credere a ogni parola della moglie. Fikret è solo la vittima di un malinteso causato da Müjgan e secondo Fekeli non dovrebbe lasciare Çukurova.