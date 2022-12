Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che uno dei protagonisti della soap perderà la vita. A tal proposito, Mujgan morirà in un incidente aereo e Fekeli sarà distrutto dal dolore. Ali Rahmet accompagnerà la dottoressa all'aeroporto e, una volta arrivato a casa, Fikret lo raggiungerà, per comunicargli che avrebbe voluto fare la proposta a Hekimoğlu. A quel punto, un comunicato radiofonico annuncerà che il volo partito da Adana e diretto a Istanbul è precipitato e la dottoressa, pertanto, ha perso la vita. A quel punto, il patrigno di Yilmaz sarà distrutto dal dolore, così come Fikret e i due uomini si lasceranno andare a un pianto disperato per la perdita della ragazza.

Terra Amara, anticipazioni turche: Fekeli accompagna Mujgan all'aeroporto

Dopo la morte di Yilmaz, Fekeli manterrà un buon rapporto con Mujgan e sarà legatissimo al suo bambino. Nelle prossime puntate di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli accompagnerà la dottoressa all'aeroporto e terrà, durante l'assenza della donna, il piccolo Kerem Ali. Mujgan prenderà un aereo per Istanbul, città dove è cresciuta, prima di trasferirsi, per lavoro, ad Adana. Hekimoğlu saluterà con affetto Fekeli e, nel frattempo, Fikret cercherà di raggiungere, in auto, l'aeroporto, per fermare la sua amata.

Terra Amara, puntate turche: Fikret voleva dare l'anello a Mujgan e va da Fekeli

Purtroppo, Fikret non riuscirà a raggiungere Mujgan in tempo, perché la dottoressa riuscirà a prendere il volo per Istanbul.

A quel punto, il figlio illegittimo di Adnan Yaman si recherà a casa di Ali Rahmet Fekeli e spiegherà al patrigno di Yilmaz, che avrebbe voluto fare la proposta di matrimonio alla dottoressa, prima della sua partenza e mostrerà l'anello che avrebbe voluto consegnare alla sua amata. Purtroppo, però, il giovane non ha fatto in tempo e le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano un colpo di scena inaspettato, perché ci sarà un tragico epilogo per la dottoressa Hekimoğlu.

Terra Amara, prossime puntate: Mujgan perde la vita, Fekeli distrutto dal dolore

Mentre Fikret spiegherà le sue intenzioni a Fekeli e gli dirà di volere convolare a nozze con la ex di Yilmaz, un annuncio radiofonico rivelerà una spiacevole notizia. A tal proposito, una giornalista comunicherà che il volo, partito da Adana e diretto a Istanbul è precipitato e tutti i passeggeri a bordo e i membri dell'equipaggio hanno perso la vita.

A quel punto, Ali Rahmet Fekeli sarà distrutto dal dolore e piangerà disperato per la scomparsa della dottoressa. Anche Fikret sarà affranto e si lascerà andare a un pianto, per avere perso la sua amata e non averla fermata, prima della sua partenza.