Nelle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Silvia vorrà organizzare una cena, insieme a Michele, Rossella e Riccardo, ma il dottor Crovi, all'ultimo momento, darà buca ai suoceri. Nel frattempo, grazie a Ornella e Viola, Damiano Renda scoprirà che il piccolo Manuel è malato, mentre Lia si rivolgerà a Niko, per tentare di recuperare i gioielli della sua famiglia.

Un posto al sole, anticipazioni al 23/12: Riccardo non va a cena da Silvia e Michele

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Silvia tenterà di riunire la sua famiglia, prima delle festività natalizie. Nelle puntate che andranno in onda fino al 23 dicembre, Silvia vorrà mettere i suoi cari, seduti allo stesso tavolo, organizzando una cena a quattro, con Michele, Rossella e Riccardo. Purtroppo, però, all'ultimo momento, Riccardo darà buca ai suoi suoceri e non si presenterà a Palazzo Palladini, a causa di impegni inderogabili, sopraggiunti improvvisamente.

Un posto al sole, puntate al 23/12: Riccardo ha un'emergenza in ospedale, Silvia e Michele restano soli

Riccardo non andrà a casa di Silvia, per un contrattempo lavorativo.

Nel dettaglio, il dottor Crovi telefonerà a Rossella e la informerà che in ospedale sono a corto di personale e non potrà presenziare alla serata organizzata dall'imprenditrice, a causa dell'assenza di un collega. A quel punto, il medico chiederà alla sua fidanzata di raggiungerlo, per aiutarlo. Pertanto, la dottoressa Graziani sarà costretta a lasciare i genitori da soli, per andare al lavoro.

Silvia e Michele, quindi, resteranno da soli. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per gli ex coniugi Saviani ci sarà un ritorno di fiamma inaspettato. La coppia si bacerà, ma l'idillio verrà interrotto da una telefonata di Giancarlo, che creerà imbarazzo fra il giornalista e la sua ex consorte.

Un posto al sole, episodi al 23/12: Manuel è malato

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino al 23 dicembre, verranno trattate le vicende della famiglia Renda. A tal proposito, Viola e Ornella si interesseranno al piccolo Manuel e, grazie alla dottoressa e alla professoressa Bruni, Damiano scoprirà che suo figlio è malato. A quel punto, l'agente di scorta tenterà di convincere Rosa a prendere atto che il bambino ha un problema di salute. Al momento, non è chiaro come reagirà l'ex signora Renda, sentendo le parole di Damiano e se, questa volta, tenterà di fare qualcosa, per il bene di Manuel o se si disinteresserà. Lia, invece, tenterà di chiedere un parere legale a Niko, per capire se possa riuscire, in qualche modo, a impossessarsi dei gioielli della sua famiglia, trovati da Alberto Palladini.