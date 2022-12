Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana che riesce ancora a riscuotere un grande successo, al punto da essere giunta alla settima stagione. Nel corso del prossimo episodio in onda il 16 dicembre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena, in grado di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono puntati su Marcello Barbieri. Questi, dopo aver capito di essere ancora innamorato di Ludovica Brancia, ha deciso di cambiare del tutto stile di vita, affidandosi alle sapienti mani di Adelaide Di Sant'Erasmo.

Il giovane è determinato nel voler entrare a far parte dell'alta società. Soltanto così, avrebbe più possibilità di rapire il cuore della sua amata, impressionandola.

Il ritorno di Ludovica al 'Paradiso delle Signore'

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, in seguito ad una lunga assenza, Ludovica fa ritorno a Milano. La prima a sapere della splendida notizia è Adelaide. Tuttavia, quest'ultima, non informa Marcello. Fortunatamente, quest'ultimo scopre dell'arrivo della giovane Brancia e decide di incontrarla in gran segreto. Nel corso del loro incontro, si rende conto che la Contessa era a conoscenza del suo ritorno e che, volutamente, non lo ha informato.

Nel frattempo al magazzino meneghino tutti sono alle prese con l'ultimazione dei preparativi per la presentazione della nuova collezione.

Improvvisamente, però, si rendono conto che l'abito disegnato appositamente da Maria è sparito. Vito, quindi, si mette subito all'opera per ritrovarlo. D'altronde, farebbe di tutto per rendere felice la giovane Venere.

Stefania e Marco lasciano il 'Paradiso delle Signore'

Successivamente, Stefania e Marco riflettono attentamente sul loro futuro.

Rinunciare ad un lavoro così importante oltreoceano, rischierebbe di compromettere per sempre la carriera del giovane giornalista. Pertanto, giungono alla conclusione che, per il loro bene, è meglio partire. Così, dopo aver annunciato a tutti di essere intenzionati a lasciare ufficialmente Milano e il Paradiso delle Signore, le Veneri organizzano una festa di addio.

Tutti salutano Marco e Stefania con molta tristezza e malinconia.

Infine, Gloria informa Ezio della sua decisione di voler fare un passo indietro rispetto alla sua attività. Seppur continui a supportarlo, preferisce non generare ulteriore scompiglio tra lui e la sua fidanzata Veronica. Tuttavia, il signor Colombo non la prende bene perché non è affatto d'accordo e, in preda ad un momento di sconforto, tra loro accade qualcosa di imprevisto.