Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha scoprirà che Müjgan aspetta il suo secondo bambino. Una notizia che la sconvolgerà e la manderà su tutte le furie. Ce l'avrà contro Yilmaz, visto che le aveva giurato di essere innamorato solo di lei. Il giovane proverà a dire la sua versione: è impossibile che Müjgan aspetti un figlio da lui, visto che non hanno rapporti da mesi. Ad ogni modo lei non gli crederà e per tale motivo metterà la parola fine al loro amore.

La scelta di Züleyha

Züleyha avrà il cuore spezzato dopo aver appreso che Müjgan è incinta.

Vorrebbe parlare con Yilmaz, ma lui si troverà in viaggio per lavoro. La ragazza lascerà una messaggio a Çetin e lo pregherà di consegnarlo a Yilmaz appena rientrerà in città.

Çetin aspetterà il suo amico e appena quest'ultimo arriverà in fabbrica gli comunicherà che Züleyha l'ha cercato, sottolineando che la ragazza era abbastanza nervosa quando si è fatta sentire.

Il litigio tra Züleyha e Yilmaz

Yilmaz raggiungerà Züleyha, ma sorprendentemente la ragazza non vorrà parlargli. Lui proverà a tenerle la mano, ma lei scoppierà dalla rabbia: "Congratulazioni, ho saputo che avrai un altro figlio". Yilmaz sarà titubante, è impossibile che la moglie sia incinta.

Dirà a Züleyha che con Müjgan ormai non ha rapporti da mesi, quindi è impossibile che lei aspetti un bambino da lui.

Züleyha non gli crederà, è impossibile che Müjgan possa addirittura arrivare a inventarsi una cosa del genere. Con il cuore spezzato, lo pianterà in asso.

La nuova vita di Züleyha come capo di Villa Yaman

La vita di Züleyha, dopo la scoperta della seconda gravidanza di Müjgan, prenderà una piega inaspettata, infatti deciderà di prendere il posto di Hünkar nella villa.

Vorrà portare avanti l'eredità della compianta suocera, così informerà della sua scelta tutti i dipendenti della villa.

Saniye non vuole che Sevda prenda il posto di Hünkar e sarà molto felice delle intenzioni di Züleyha. Ora per la ragazza si apre un nuovo capitolo della sua vita.

È la fine per Züleyha e Yilmaz

Dopo essere diventata la nuova padrona di casa di Villa Yaman, Züleyha si recherà nelle baracche per informare tutti che da quel momento in poi sarà lei a prendere in mano le redini delle mansioni di Hünkar.

A questo annuncio assisterà anche Yilmaz e non appena la giovane andrà via, la raggiungerà solo per dirle: "Ormai sei la signora Yaman". Lei non gli farà mancare una frecciatina: "Se tu puoi avere due figli, io posso essere la signora Yaman".

Yilmaz continuerà a ribadirle che il figlio che la moglie porta in grembo non è suo, ma Züleyha sembrerà non credergli, anzi metterà proprio la parola fine al loro amore.