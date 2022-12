Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha continuerà a soffrire per amore. Proprio nel momento in cui progetterà di fuggire con Yilmaz, scoprirà che Müjgan è incinta. A quanto pare, però, il ragazzo non sarebbe "l'artefice" di questa gravidanza, visto che non ha rapporti con la moglie da mesi. Che Müjgan abbia un amante?

La verità sul bimbo di Müjgan

In tutta Çukurova si diffonderà la notizia della gravidanza di Müjgan. Quando Sevda e Demir verranno a conoscenza della cosa da Sermin, capiranno perché Züleyha negli ultimi giorni era un po' triste.

Demir le parlerà, non vuole vederla così triste per Yilmaz, che secondo lui non la merita. Proverà a dimostrarle che solo lui la ama davvero, dicendole che a Yilmaz non gli importa niente di lei, lui pensa solo a portare avanti la sua battaglia contro la famiglia Yaman.

Le parole di Demir non serviranno a farla stare meglio, anzi la giovane sarà ancor di più devastata. Ci sarà però una frase che la farà diventare particolarmente pensierosa: "Un giorno capirai che sono io quello che ti merita e ti aspetterò fino a quel giorno".

Yilmaz scopre la verità sulla gravidanza di Müjgan

Züleyha sarà triste e non vorrà più sentire parlare di Yilmaz. Insieme, però, hanno un bambino e questo distacco non si rivelerà tanto facile.

Un giorno Adnan scapperà e la ragazza lo troverà tra le braccia di Yilmaz. In un primo momento crederà che voglia portarglielo via, ma il ragazzo non potrebbe mai farle una cosa del genere.

Yilmaz, però, le dirà che il bambino che aspetta Müjgan non è suo, visto che non hanno rapporti da mesi. La goccia che farà traboccare il vaso, però, sarà un gossip che girerà per tutta Çukurova: Müjgan potrebbe avere una storia clandestina.

Il pettegolezzo giungerà alle orecchie di Yilmaz, che vorrà vederci subito chiaro.

Züleyha, la nuova padrona di Villa Yaman

A casa Yaman aleggerà ancora tanta tristezza per la dipartita di Hünkar. Anche Züleyha sarà distrutta, ma nonostante ciò deciderà di prendere il posto della sua compianta suocera. Riunirà i lavoratori, raccontandogli che nonostante Hünkar non ci sia più, la sua eredità deve essere portata avanti, ovvero il valore del sacrificio, del sostenersi a vicenda e dell'affrontare insieme i momenti difficili.

Saniye non vuole che Sevda prenda il posto di Hünkar e sarà orgogliosa nel sentire Züleyha pronunciare quelle parole: la padrona merita tutto questo dopo anni di sacrifici. Züleyha incoraggerà anche tutti i lavoratori ad andare avanti, visto che le loro prestazioni sono calate dopo la morte della padrona di casa, e gli prometterà che le terre non verranno assolutamente abbandonate.