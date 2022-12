Nelle puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, dopo che alcuni abitanti di Çukurova proveranno a mandare via Sevda bruciandole la casa, quest'ultima verrà accolta a braccia aperte a Villa Yaman. Non tutti, però, gradiranno la sua presenza, in particolar modo Saniye, che non sopporterà la nuova inquilina della casa. A un certo puro darà di matto quando vedrà Sevda nella serra di Hünkar, mentre annaffierà le sue piante.

La battaglia di Saniye

Nelle prossime puntate, Sevda sarà fuori dal carcere in quanto verrà ritenuta non colpevole dell'omicidio di Hünkar Yaman.

È riuscita a dimostrare la sua innocenza grazie a un testimone, infatti i gioielli di Hünkar trovati a casa sua sono stati collocati da qualcuno con l'inganno (i gioielli sono stati sottratti a Hünkar da Behice nel momento in cui le ha tolto la vita).

Nonostante ciò, un gruppo nutrito di abitanti di Çukurova crederà che sia Sevda l'assassina di Hünkar, così si recherà sotto casa sua con l'intenzione di cacciarla via dal paese bruciandole la casa.

Çukurova contro Sevda

Sevda non si renderà conto di quanto sta accadendo fuori dalla sua abitazione, in quanto starà facendo le valige per lasciare la città, visto che è rimasta molto scossa dal fatto che Demir l'abbia ritenuta la possibile omicida di Hünkar.

Proprio in quell'istante Züleyha giungerà nella sua casa e capirà cosa sta accadendo: si farà coraggio e affronterà tutti i presenti difendendo Sevda e le daranno ascolto, visto che è la moglie di Demir e le portano rispetto.

Scontro tra Sevda e Saniye

Visto l'accaduto, Sevda si stabilirà a Villa Yaman, ma anche qua dovrà fare i conti con la reticenza del personale.

In particolare a non sopporterla sarà Saniye. Quest'ultima farà di tutto pur di mandare avanti la villa senza il supporto di Hünkar, ma qualcosa inizierà a vacillare, soprattutto a causa della presenza di Sevda nella villa, che non sarà gradita tra i dipendenti e Saniye non riuscirà a nascondere i loro malumori.

Ovviamente nemmeno la moglie di Gaffur la sopporterà e quando la troverà nella serra di Hünkar, sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

La donna sarà intenta ad annaffiare le sue piante, ma Saniye le chiederà di andarsene via.

Saniye non vuole Sevda al posto di Hünkar

Sevda si stancherà dell'atteggiamento di Saniye e quando quest'ultima le chiederà di andarsene, l'affronterà, chiedendole di contenere il tono di voce la prossima volta che le parlerà.

Saniye andrà su tutte le furie: ormai lavora nella villa da 15 anni e nonostante sappia che Sevda ha il sostegno di Züleyha, non vuole che la donna prenda il posto di Hünkar e lo crederà con una certa fermezza, visto che sa di essere sotto l'ala protettrice di Demir.