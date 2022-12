Diverse novità avverranno in occasione delle future puntate di Terra amara, in programma prossimamente su Canale 5.

Le anticipazioni turche dello sceneggiato rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) chiederà scusa a Gulten Taskin (Selin Genç) quando capirà di essersi sbagliata sulla sua buonafede.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha chiede a Gulten di consegnare una lettera a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate, trasmesse a breve in televisione, rivelano che tornerà l'armonia tra due protagoniste dello sceneggiato.

Procedendo con ordine, Zuleyha cercherà di togliersi la vita quando scoprirà che Demir (Murat Ünalmış) le ha sottratto Adnan. Tuttavia, prima di compiere il gesto inconsulto, affiderà una missiva a Gulten, in cui racconta a Yilmaz che è il vero padre di suo figlio. Purtroppo la lettera non verrà mai recapitata dall'ex meccanico in quanto verrà intercettata dalla figlia di Nazire, che deciderà di metterla nel suo zaino scolastico.

Intanto, Zuleyha attenderà con ansia una risposta dal suo ex fidanzato dopo essere uscita dal sanatorio in cui era stata ricoverata da Hunkar per aver tentato il suicidio. Da lì a poco, la donna finirà per capire che Gulten non è stata di parola e quindi interromperà ogni rapporto con lei.

La protagonista chiede perdono alla sorella di Gaffur per aver dubitato di lei

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha si dovrà ricredere su Gulten. La moglie di Demir, infatti, scoprirà che la posta aveva consegnato a Hunkar una lettera scritta da un'amica in ritardo di oltre tre anni: la suocera informerà la nuora che la posta ha subito forti ritardi nel corso degli anni.

La protagonista, a questo punto, comprenderà che la sorella di Gaffur non era colpevole della mancata consegna della lettera, tanto da chiederle perdono per aver dubitato di lei. Ma Taskin non se la sentirà di affrontare la padrona e per questo deciderà di rimandare il confronto.

Gulten accetta le scuse di Zuleyha

Il giorno seguente, Gulten accetterà le scuse di Zuleyha, complice la simpatia nata per Cetin.

In questo frangente, la sorella di Gaffur le confesserà di non amare più l'ex meccanico e che doveva fidarsi di lei quando l'aveva rassicurata dell'invio della lettera.

Alla fine le due donne riusciranno a fare pace. La moglie di Demir si scuserà molte volte con la cognata di Saniye per non aver riposto fiducia nei suoi confronti, incolpando tutti i residenti di Cukurova che avevano cercato con ogni mezzo di manipolarla. Una riappacificazione che farà da apripista a un evento tragico che sconvolgerà per sempre la mente di Gulten.