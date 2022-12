Ci saranno nuovi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, che andranno in onda nel mese di gennaio su Canale 5. Le trame dello sceneggiato segnalano che Yilmaz Akkaya inizierà a sospettare che Gulten Taskin abbia provato a sabotare la sua storia con Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova), mettendolo in cattiva luce con il futuro suocero Behzat.

Terra amara, anticipazioni: una lettera anonima informa Behzat del passato di Akkaya

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti gli episodi trasmessi a gennaio sui teleschermi di Canale 5, annunciano che Yilmaz avrà un particolare sospetto su Gulten.

Tutto avrà inizio quando Mujgan deciderà di convolare a nozze con Yilmaz, nonostante il padre Behzat e la madre Sevil siano contrari. Proprio quest'ultima riterrà che l'ex meccanico non sia la persona giusta per sua figlia a causa delle sue continue liti armate con Demir. Un pensiero condiviso dal futuro suocero dopo il ricevimento di una lettera anonima che lo informerà del passato turbolento del genero. Inizialmente Akkaya sembrerà pronto a tutto pur di scoprire l'identità dell'autore della lettera, ma quando la dottoressa confesserà di volerlo posare a ogni costo, la questione passerà in secondo piano, ma non verrà messa da parte completamente.

L'ex meccanico crede che Gulten abbia sabotato la sua storia con Mujgan

Negli episodi di gennaio di Terra amara, Sermin farà scrivere a Gulten un bigliettino che per un fortuito caso entrerà in mano sia di Mujgan che del suo promesso poso. La coppia avrà così modo di scoprire che la calligrafia della sorella di Gaffur è piuttosto uguale a quella delle lettere ricevute da Behzat (Engin Yüksel).

Akkaya, a questo punto, sospetterà che Taskin abbia sabotato la storia con la dottoressa Hekimoglu, in quanto accecata dalla gelosia nei suoi confronti. Per questa ragione deciderà di recarsi alla tenuta per avere un confronto con lei. L'uomo sarà deciso ad affrontare Gulten, nonostante Mujgan cerchi di convincerlo a lasciar perdere.

Yilmaz si mette sulle tracce della sorella di Gaffur

Una storyline che farà da apripista ad alcuni drammatici colpi di scena. Gulten, infatti, avverrà aggredita da Ercument nel bosco, proprio mentre Yilmaz sarà sulle sue tracce. Purtroppo il cugino di Demir non avrà buone intenzioni, visto che abuserà della sorella di Gaffur, dopo che la ragazza rifiuterà le sue avance. Yilmaz salverà Gulten ma rimarrà ferito.

In attesa di vedere in onda questi colpi di scena, si ricorda che le vicende ambientate a Cukurova vanno in onda da lunedì al sabato su Canale 5.