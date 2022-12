I telespettatori di Terra Amara dovranno prepararsi all'ennesimo colpo di scena. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, ben presto una macchinazione di Seher porterà a galla una verità che Demir ha sempre custodito nel suo cuore. La domestica incinta, alla ricerca di un uomo ricco che possa farsi carico del bimbo che porta in grembo, accuserà Yaman di aver abusato di lei. Poco dopo Seher confesserà a Hunkar di essere incinta e che il figlio è il padre. La matrona Yaman allora affronterà il figlio, il quale messo alle strette negherà la paternità affermando di aver scoperto tanti anni prima di essere sterile e che anche Adnan non può essere suo figlio.

Seher dice ad Hunkar che Demir è il padre del suo bambino

Le anticipazioni di Terra amara si fanno sempre più interessanti. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica prenderà il via dalla scelta di Seher di approfittare di un momento di debolezza di Demir per infilarsi nel suo letto. La domestica affermerà poi che il padrone ha abusato di lei e poco dopo allontanerà per sempre Gaffur, con il quale aveva intrapreso una relazione clandestina, per dire di essere incinta del padrone. In particolare, Seher deciderà di confessare in lacrime a Hunkar di essere ormai rovinata visto che nessuno potrà stare con una donna con un bimbo senza un padre.

Hunkar allora con l'intento di chiarire la situazione ed evitare che Zuleyha possa scoprire il presunto tradimento del figlio deciderà di parlare direttamente con Demir.

A questo punto, Yaman farà alla madre una confessione inaspettata. Demir negherà con assoluta certezza di essere il padre del figlio di Seher aggiungendo di aver scoperto tanti anni prima, già durante il suo primo matrimonio, con una serie di esami medici di essere sterile e quindi incapace di generare. Tale affermazione aprirà la via a un'ulteriore confessione.

Demir confessa che Adnan non è suo figlio

Demir dirà alla madre di aver sempre saputo che Adnan non è suo figlio, ma frutto dell'amore tra Yilmaz e Zuleyah ama di aver voluto comunque sposare Altun dopo aver parlato con il "suo rivale" mentre era in carcere con l'intento di allontanarli per sempre. Demir si dirà consapevole di aver sposato Zuleyha seppure conscio della sua precedente relazione.

A questo punto, anche Hunkar deciderà di essere assolutamente sincera e spiegherà al figlio il modo in cui ha costretto Zuleyha a sposarlo facendo leva proprio sull'amore della ragazza per Yilmaz che ai tempi rischiava la pena di morte in carcere. Madre e figli a confronto quindi capiranno di aver tenuto entrambi un segreto di cui unica vittima è sempre stata solo la povera Zuleyha.