Ennesimo capitolo della relazione, ormai finita, tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. L'amore tra i due ex volti di Uomini e donne, coronato dall'arrivo di due splendidi bambini, sembrava destinato a durare per sempre ma evidentemente tra ex tronista e ex corteggiatrice qualcosa si è rotto. Era luglio quando Francesca confermava la crisi con Eugenio, da lì a poco la conferma della rottura con le accuse di Colombo che imputava ad un tradimento dell'ex compagna la fine della loro storia. Solo qualche tempo fa, poi, Del Taglia ha postato la prima foto con il nuovo compagno.

Eugenio dal canto suo si è professato single ma forse non tutto è proprio così lineare. Infatti, un utente ha inviato una segnalazione al sito di Isa&Chia che lo riguarda: il deejay avrebbe baciato Pamela Barretta, una ex dama del trono over.

Eugenio ha baciato Pamela?

Si tratta solo di una segnalazione e sebbene ci siano delle foto a corredo nessun scatto conferma quello che un lettore di Isa&Chia afferma con assoluta certezza: Eugenio, durante una delle sue serate in discoteca, avrebbe incontrato Pamela Barretta. Non è tutto qui: a quanto pare, l'affascinante ex dama del trono over di Uomini e Donne e il deejay si sarebbe scambiati diversi baci passionali. 'Vi assicuro che si sono baciati ripetute volte', ha scritto l'utente che poi ha aggiunto che era presente anche il blogger Amedeo Venza il quale però non ha fatto cenno alla questione.

Potrebbe esserci un flirt in corso, quindi, tra i due ex volti del dating show di Maria De Filippi, ma al momento nessuno dei due ha confermato ma neanche smentito la questione. Eugenio, a dire il vero, ha però affermato, rispondendo alle domande dei fan, di non essere fidanzato. In questa occasione, Colombo si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Infatti, Francesca ha di recente scritto che parte 'della colpa' della fine della sua relazione è ascrivibile al tipo di lavoro svolto da Eugenio, che come deejay va in giro per le discoteche italiane per le sue serate. All'ex tronista questa affermazione giunge, però, del tutto nuova. Il suo lavoro non sarebbe collegato alla rottura.

Francesca distaccata da Eugenio

Ma cosa penserà Francesca della possibile relazione tra Eugenio e la bellissima Pamela? Del Taglia, che ha chiesto di non essere giudicata per la scelta di mostrarsi già accanto ad un altro uomo, è stata chiara al riguardo. 'Non la conosco... e ripeto, non è più affar mio', ha detto l'ex corteggiatrice. Pare dunque che non vi sia alcuna possibilità di riappacificazione tra Eugenio e Francesca che ormai hanno preso differenti strade che li hanno condotti uno distante dall'altro.