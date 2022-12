Come i numerosi telespettatori di Terra Amara hanno avuto già modo di capire, tra Fekeli e Hunkar la fiamma dell'amore giovanile che li legava non si è mai spenta. Nelle prossime puntate della soap, come ci rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, il padrino di Yilmaz e la madre di Demir avranno modo di passare del tempo insieme durante il quale ricorderanno alcuni momenti del loro passato, nonostante la loro situazione familiare sia sfavorevole. Durante uno dei loro incontri scoppierà un violento temporale e per ripararsi i due saranno costretti a ripararsi in una casetta, finendo per addormentarsi abbracciati.

Il passato di Hunkar e Fekeli

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline della soap turca, Fekeli e Hunkar cominceranno ad incontrarsi sebbene Yilmaz e Demir si dimostreranno contrari all'avvicinamento tra i due. Negli incontri che i due personaggi avranno modo di vivere ci saranno numerosi flashback riguardanti la relazione che non stati liberi di vivere quando erano giovani. Fekeli così avrà modo di capire che Hunkar è stata costretta, prima dal padre e poi dal marito Adnan ormai defunto, ad interrompere con lui ogni tipo di dialogo.

Un incontro tra Fekeli e Hunkar avrà luogo durante un pomeriggio durante il quale all'improvviso scoppierà un temporale fortissimo che potrebbe essere potenzialmente molto pericoloso.

Così, Fekeli proporrà alla suocera di Zuleyha di restare con lui senza fare rientro alla villa per quella notte, anche perché nessuno sarà messo al corrente dei loro incontri. Hunkar per evitare inutili rischi sarà costretta ad accettare la proposta del suo interlocutore.

Momento romantico tra Fekeli e Hunkar

Fekeli proporrà alla signora Yaman di seguirlo in un posto dove potranno trovare rifugio.

I due si recheranno quindi all'interno di una casa disabitata nel bel mezzo del bosco dove però troveranno qualcosa da mangiare e anche un camino nel quale accendere un fuoco per riscaldarsi. Il luogo e la situazione contribuiranno a creare un'atmosfera particolare. Tra Fekeli e Hunkar si respirerà aria di romanticismo e sarà subito chiaro che tra di loro l'amore non è mai finito e che il tempo non ha intaccato i sentimenti.

Sebbene si ritroveranno molto vicini, tra la madre di Demir e il padrino di Yilmaz non succederà nulla di fisico, ma dopo aver parlato i due si addormenteranno abbracciati sul divano. Fekeli e Hunkar riusciranno a vivere finalmente liberamente il loro amore o Demir e Yilmaz riusciranno a separarli per via dei loro battibecchi continui? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.