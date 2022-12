Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della registrazione del 9 dicembre segnalano che Gemma Galgani è tornata a far discutere il pubblico per una sua nuova conoscenza. Pinuccia Della Giovanna, invece, non era presente in studio.

Uomini e donne, anticipazioni: Federico Dainese in esterna con Vincenza

Venerdì 9 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne all'interno degli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni delle nuove riprese riportate sul web annunciano grandissimi colpi di scena con protagonisti i tronisti, dame e cavalieri del trono classico e over.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione è stata catalizzata da Federico Dainese. Il tronista, infatti, è tornato in studio dopo aver contratto il Covid. A tal proposito, il pubblico è rimasto favorevolmente colpito da una bellissima esterna fatta con Vincenza Botti. In questo frangente, Federico ha spedito una cartolina alla corteggiatrice, un gesto che ha suscitato le ire funeste di Elena Croce. Per questo motivo, il tronista e la sua corteggiatrice hanno iniziato a discutere animatamente.

Federico Nicotera e Lavinia, invece, non hanno avuto spazio nel corso della registrazione del 9 dicembre.

Gemma approfondisce la conoscenza con un 52enne

Nelle ultime riprese di U&D, si è tornati poi a parlare di Riccardo Guarnieri, l'ex fidanzato storico di Ida Platano, adesso felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza.

In dettaglio, il cavaliere tarantino ha deciso di giocarsi l'ultima carta. Difatti, l'uomo si è recato sotto casa di Gloria Nicoletti in compagnia di suo nipote. La dama, però, si è rifiutata di scendere, avvertendolo che aveva un impegno importante da sbrigare. In questo modo, Guarnieri ha ricevuto un nuovo rifiuto, dimostrando di continuare a non avere fortuna in amore.

Gemma Galgani, invece, si è concessa un lungo ballo al centro dello studio con un nuovo cavaliere. La dama torinese ha così deciso di approfondire la conoscenza con Alessandro, un corteggiatore di appena 52 anni, destando il clamore del parterre.

Pinuccia Della Giovanna assente alla registrazione

Ma i colpi di scena non sono finiti qui in quanto Punuccia Della Giovanna era assente alla registrazione.

Proprio quest'ultima forse non tornerà più nel salotto televisivo dopo che Maria De Filippi ha disapprovato il malore inscenato durante l'ultima puntata e la sua condotta nei confronti di Alessandro Rausa. L'infermiera ha dimostrato infatti di non riuscire a staccarsi dall'anziano cavaliere, suscitando la reazione della moglie di Maurizio Costanzo.