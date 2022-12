Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sulla storia d'amore che lega Fekeli e Hunkar. Come trapela dagli spoiler provenienti dalla Turchia, il padrino di Yilmaz e la madre di Demir si riavvicineranno di nuovo, dopo essere stati separati in età giovanile dai genitori della donna. I due terranno nascosti a tutti i loro incontri, ma Zuleyha capirà che la suocera le nasconde qualcosa e ascolterà di nascosto una sua telefonata privata con Fekeli. Altun scoprirà così cosa lega la suocera all'ex galeotto e cercherà di usare la cosa a suo vantaggio, ma non tutto andrà secondo i suoi piani.

Demir scopre che la madre ha passato la notte fuori

Le anticipazioni di Terra amara riservano ai telespettatori un nuovo colpo di scena. Seguendo la trama della soap turca tutto prenderà il via quando, dopo aver trascorso un pomeriggio insieme, Hunkar e Fekeli si ripareranno da un temporale e saranno costretti a trovare rifugio in una casa nel bosco. Anche Demir e Zuleyha, per via della pioggia incessante, saranno costretti a passare la notte in un hotel, ma al loro rientro a Villa Yaman scopriranno che la Hunkar ha passato la notte fuori.

Al suo rientro, Demir interrogherà la madre sulla notte appena trascorsa, ma lei si manterrà vaga e non fornirà al figlio alcuna risposta, pur continuando a pensare a Fekeli.

La signora non potrà fare a meno di constatare che i genitori in passato le hanno impedito di vivere il suo grande amore con il padrino di Yilmaz. Zuleyha si accorgerà subito che la suocera ha un pensiero che la turba e ben presto capirà cosa le è accaduto, seppur non riuscendo a cogliere i particolari.

Zuleyha vicina al segreto della suocera

Zuleyha ascolterà di nascosto una chiamata tra Hunkar e Fekeli, e capirà che i due sono legati, ma poiché la signora Yaman si renderà conto che qualcuno la sta ascoltando, così inizierà a dare del lei al padrino di Yilmaz, provando a depistare la nuora. Quest'ultima, in ogni caso, deciderà di usare la cosa a suo favore cercando di ricattare Hunkar, affinché interceda col figlio per poter stare più tempo con il piccolo Adnan.

Demir, infatti, continuerà a impedire ad Altun di stare con suo figlio.

Un evento però rischierà di distruggere i piani di Zuleyha. In preda a un momento di delirio senile, la nonnina Azize rivelerà a Demir che lei stessa e suo marito hanno impedito a Hunkar di stare con Fekeli spingendola tra le braccia di Adnan. Allora Demir chiederà per l'ennesima volta alla madre cosa la leghi veramente a Fekeli, ma anche stavolta la donna finirà per nasconderà la verità al figlio negando ogni suo coinvolgimento sentimentale.