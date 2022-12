Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, dopo il tentativo di fuga con Yilmaz fallito miseramente, Züleyha dovrà scegliere se stare con Demir e i suoi figli o optare per l'amore che la lega a Yilmaz. Il cuore della ragazza correrà verso i figli e proprio durante una giornata trascorsa a Villa Yaman, Züleyha avrà modo di notare un gesto di Demir che la sorprenderà: permetterà a Yilmaz di abbracciare Adnan.

Il gesto di Demir

Sembrava davvero che Züleyha e Yilmaz sarebbero riusciti a fuggire insieme da Çukurova, ma ancora una volta il destino se l'è presa contro di loro.

Dopo la denuncia di Müjgan e Fekeli, verranno fermati dalla polizia e condotti in commissariato. In un primo momento penseranno che sia stato Demir a denunciarli, invece successivamente scopriranno l'amara verità.

Grazie alla polizia Demir scoprirà che Züleyha è andata via: lo contatterà per andare a prenderla insieme ai bambini. Dopo tale notizia Demir potrà anche tirare un sospiro di sollievo, visto che ormai si era rassegnato all'idea di aver perso la sua famiglia per sempre.

La scelta di Züleyha

Per andare alla stazione di polizia, Demir si farà accompagnare da Sevda. Züleyha, in lacrime, temerà la reazione di Demir, che invece sarà abbastanza calmo. Gli consegnerà Leyla, mentre Yilmaz sarà restio nel dargli Adnan.

Dopo uno scontro abbastanza teso, Yilmaz cederà e consegnerà il piccolo nelle mani di Demir.

Dopo aver preso i piccoli, Demir darà a Züleyha la possibilità di scegliere: tornare nella villa con lui e i bambini oppure restare con Yilmaz. Quest'ultimo conforterà la giovane, dicendole di stare con lui e che prima o poi sarebbero riusciti a prendere i bambini, ma Züleyha non riuscirà a stare senza di loro, così tornerà a casa con Demir.

Il cambiamento di Demir

Demir, nelle prossime puntate, proverà a cambiare il suo carattere. Dopo che la madre l'ha lasciato per sempre, qualcosa dentro di lui è cambiato. Ha avuto anche paura di perdere la sua famiglia per sempre, dopo che Züleyha ha tentato la fuga insieme a Yilmaz e i suoi figli.

La cosa che ha sorpreso di più la ragazza, in merito al nuovo atteggiamento del marito, è che non si è per niente arrabbiato quando ha scoperto cosa aveva fatto la moglie.

L'abbraccio di Yilmaz e Adnan

Dopo il ritorno a casa, in giardino Demir giocherà a pallone insieme ad Adnan, mentre Yilmaz li osserverà da lontano. Il bambino, quasi istintivamente, si avvicinerà dal suo vero padre e lo abbraccerà: Demir, forse per la prima volta, non gli impedirà di farlo. Nonostante Yilmaz sia il suo nemico numero, Demir inizierà ad accettare e a rispettare il fatto che il giovane sia il vero padre di Adnan.

Aspetterà che il piccolo saluti Yilmaz per riportarlo a casa. Un gesto che non passerà inosservato agli occhi di Züleyha, che con attenzione osserverà tutta la scena e rimarrà sorpresa dal comportamento del marito.