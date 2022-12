Un nuovo personaggio sta per arrivare nel paese di Adana. come rivelano le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia ben presto Ercument arriverà a Villa Yaman e la sua presenza creerà delle dinamiche molto interessanti. Ercument è il figlio di una sorella di Hunkar, cugino di primo grado di Demir. Se quest'ultimo lo accoglierà bene, la zia non potrà fare a meno di mettere in guardia il figlio, visto che in passato il giovane ha chiesto soldi alla famiglia. D'altra parte, l'eccessivo interesse di Ercument per le donne ben presto porterà scompiglio anche tra le domestiche degli Yaman.

Hunkar non prende bene l'arrivo del nipote

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano su un nuovo personaggio, Ercument. Seguendo la trama della soap turca Hunkar, con sua grande sorpresa, vedrà arrivare a casa suo nipote. Demir accoglierà bene il cugino e anche la domestica Saniye farà lo stesso, parlando poi con Fadik delle precedenti visite del giovane a cui lei ha assistito. Perfino la nonnina Azize, che a causa della sua demenze senile sempre più grave ha difficoltà a riconoscere i suoi familiari, sarà lieta di riabbracciare il nipote.

Dopo i primi convenevoli, Hunkar farà di tutto per allontanare il nipote e metterà in guardia il figlio, ricordandogli che le precedenti visite di Ercument hanno avuto come unico scopo ottenere del denaro, speso poi in maniera del tutto sconsiderata.

Il marito di Zuleyha tranquillizzerà la madre, affermando di essere in grado di far fronte alle richieste del cugino senza farsi prendere in giro. Sarà ben chiaro da subito che Ercument non è giunto in paese solo per far visita ai parenti, ma avrà altri scopi.

Ercument 'pressante' con le domestiche di villa Yaman

Da subito il giovane inizierà a interessarsi alle donne del paese, in particolare Ercument corteggerà le domestiche della villa, mettendo in campo le sue armi da seduttore.

Inizialmente il cugino di Demir poserà gli occhi su Fadik e quest'ultima sembrerà essere sensibile al fascino dello "straniero".

Successivamente Ercument inizierà ad avvicinarsi in maniera fin troppo insistente a Gulten, che invece sarà sempre schiva e sulle sue. Come reagirà Ercument di fronte ai rifiuti di Gulten? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, che metteranno in luce un colpo di scena che metterà in moto nuove dinamiche. Ercument, infatti, se all'inizio avrà un modo di fare giocoso e divertente, si trasformerà in un personaggio aggressivo, soprattutto nei confronti di Gulten.