Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha e Yilmaz tenteranno la fuga. Per avere via libera, grazie a una "polvere speciale", riusciranno a far addormentare tutti gli abitanti della villa. Demir però, al suo risveglio, si accorgerà che la moglie e i figli non sono più in casa: ebbene sì, dopo vari tentativi i due riusciranno a scappare insieme ad Adnan, Leyla e Kerem Ali.

Il piano di fuga di Züleyha: liberarsi di tutti facendoli addormentare

Nelle prossime puntate di Terra Amara, nella villa tutti si riuniranno per commemorare la dipartita di Hünkar a 40 giorni dal decesso.

Züleyha e Yilmaz però, dopo la cerimonia, avranno intenzione di lasciare per sempre Çukurova.

In particolare la donna chiederà a Yilmaz una polvere per fare cadere i presenti alla cerimonia in un sonno profondo, in questo modo avrà la possibilità di lasciare la villa indisturbata. Metterà questa polvere speciale in una sangria, che poi servirà ai presenti. La berranno proprio tutti: Demir, Sevda, la nonnina, Gaffur, Saniye e Gülten.

Demir si accorge dell'assenza di moglie e figli

Demir, Sevda e tutti i dipendenti cadranno in un sonno profondo, così Züleyha avrà via libera per scappare.

Ad attenderla fuori nel cancello ci sarà Yilmaz con Kerem Ali, Züleyha lo raggiungerà insieme ad Adnan e Leyla. Senza guardarsi indietro, scapperanno via: dopo tutto quello che hanno passato, meritano di essere felici.

Intanto nella villa tutti dormiranno profondamente, eccetto Demir. Si sveglierà confuso, con un forte mal di testa, ma soprattutto non capirà che cosa gli sia accaduto. Andrà subito nella sua stanza, ma proprio lì si renderà conto che sia Züleyha che i bambini non ci sono: tutti insieme sono scappati via.

Yilmaz e Züleyha finalmente fuggono insiem

Dopo averci provato per ben tre volte, Züleyha e Yilmaz sono riusciti a scappare insieme. Il ragazzo avrà anche una sorpresa per la sua amata: alcune foto che sono state scattate a lei insieme a Hünkar, prima che quest'ultima morisse.

Nonostante tutte le brutte vicissitudini, Züleyha ricorderà con affetto e dolcezza la suocera.

Hünkar adorava alla follia Adnan e Leyla, e nonostante tutte le ingiurie che ha commesso nei suoi confronti, si è sempre rivelata una brava persona.

A Züleyha manca tanto la suocera e darebbe qualsiasi cosa pur di poter parlare nuovamente con lei. Anche Yilmaz sarà concorde con la ragazza, anche secondo lui Hünkar aveva decisamente cambiato atteggiamento, ovviamente in maniera positiva.

Ora che i due sono riusciti a scappare dovranno fare alla svelta, perché Demir non si arrenderà e farà di tutto pur di intercettare moglie e figli.