Dopo l'ultima registrazione di U&D, sono emersi nuovi particolari su quello che è accaduto in studio tra i protagonisti del Trono Over. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha fatto sapere che Armando è quasi venuto alle mani con Luca, col quale ha in comune un interesse per Antonella. Biagio, invece, è stato rifiutato da Paola e messo all'angolo da Silvia dopo vari tentativi di corteggiamento. Nessuna seconda chance, inoltre, per Mario, ancora respinto da Gemma nonostante un post di scuse su Facebook.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La sera di sabato 10 dicembre, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso nuove anticipazioni sulla puntata di U&D che è stata registrata il giorno prima.

Il blogger ha fatto sapere che sono successe molte cose tra i personaggi del Trono Over, a partire da una quasi rissa tra due cavalieri. Chi ha assistito alle riprese di venerdì pomeriggio, infatti, racconta che Armando è venuto quasi alle mani con Luca per Antonella: i due hanno litigato a lungo e si sono ritrovati faccia a faccia, ma fortunatamente sono stati separati prima che entrassero in contatto.

Incarnato, comunque, ha ammesso di provare un forte interesse per la dama che molti anni fa è stata tronista del dating-show, ma lei gli preferisce l'uomo al quale stava per mettere le mani addosso davanti alle telecamere.

Le novità nella vita della dama di U&D

Le anticipazioni di U&D che sono trapelate riguardano anche Gemma: oltre ad avvicinarsi ad un 52enne, durante la registrazione del 10 dicembre la torinese è tornata su un argomento che ha creato parecchio chiacchiericcio tra i telespettatori.

Mario ha cercato di riconquistare Galgani in tutti i modi dopo la sfuriata dei giorni scorsi per una telefonata ascoltata per errore, ma non ci è riuscito: la 72enne ha criticato nuovamente il signore del parterre col quale è uscita per poco tempo, tacciandolo di falsità e di volerla usare solo per visibilità.

Anche Maria De Filippi è intervenuta per suggerire al cavaliere di riflettere bene se è il caso di partecipare ancora al dating-show dopo le varie brutte figure che ha fatto: la conduttrice ha invitato l'uomo a pensare se lasciare il programma dopo la pausa natalizia.

Due di picche ai protagonisti di U&D

Gli spoiler di Pugnaloni riguardano anche Biagio, che è stato messo all'angolo da ben due dame del parterre. Il napoletano ha cercato un avvicinamento con Paola facendole recapitare dei fiori in camerino: la donna ha respinto il corteggiamento dicendosi non interessata a Di Maro. Anche Silvia ha criticato il cavaliere del Trono Over per i comportamenti poco coerenti che ha con le "colleghe".

Il 10 dicembre si è parlato anche di un altro "due di picche" che un protagonista del cast ha ricevuto: Riccardo Guarnieri è andato sotto casa di Gloria per provare a recuperare il loro rapporto, ma lei l'ha rifiutato dicendo di avere un altro appuntamento.

Per quanto riguarda la messa in onda delle puntate, il 12 e il 13 dicembre sarà trasmesso in tv il ritorno in studio di Ida Platano (ospitata in coppia con il fidanzato Alessandro Vicinanza) e il finto svenimento di Pinuccia Della Giovanna.

A proposito della signora di Vigevano, si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali sarebbe stata allontanata definitivamente dal programma di Maria De Filippi per due motivi: gli atteggiamenti esagerati che assumerebbe in tutte le litigate con Tina Cipollari (a partire dal malore simulato nell'ultima registrazione alla quale ha partecipato), e il corteggiamento insistente nei confronti di Alessandro Rausa.