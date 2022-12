Dopo una pausa di qualche giorno, U&D tornerà in onda con un nuovo appuntamento. I fan già sanno che le prime due puntate della settimana saranno dedicate agli storici protagonisti del Trono Over: Ida e Alessandro che torneranno in studio come ospiti per parlare del loro amore ma anche Pinuccia che litigherà con Tina fingendo poi un malore che farà preoccupare e non poco Maria De Filippi. Dopo la registrazione che sarà trasmessa in tv fino al 13/12, la signora di Vigevano non si è più vista nel parterre, c'è chi sostiene che sarebbe stata cacciata dalla conduttrice.

Aggiornamenti sui prossimi appuntamenti con U&D

Terminato il ponte dell'Immacolata, sta per riprendere dunque la regolare messa in onda di tutti i programmi tv.

Lunedì 12 dicembre U&D tornerà con un appuntamento che i telespettatori aspettano di vedere da settimane: quello dedicato all'ospitata di una coppia che si è formata agli Elios poco più di un mese fa.

Le anticipazioni che circolano da tempo sul web, fanno sapere che la prossima puntata del dating-show vedrà così il ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: i due racconteranno come procede la loro storia d'amore lontano dai riflettori, smentendo tutte le voci che li volevano già in crisi poco tempo dopo la scelta.

Quella che sarà trasmessa su Canale 5 domani pomeriggio, è la seconda parte della registrazione che è iniziata lo scorso 7/12: visto che il format è stato in vacanza giovedì 8 e venerdì 9, l'ospitata di Ida a U&D è slittata a dopo il weekend.

La reazione di Riccardo 'infiamma' U&D

Gli spoiler che circolano in rete dallo scorso 22 novembre (giorno in cui è stata registrata la puntata di U&D che andrà in onda tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre), fanno sapere che Riccardo reagirà male al ritorno di Ida in studio.

Chi ha assistito alle riprese in questione, ha raccontato che il cavaliere ha discusso a lungo sia con l'ex fidanzata che con Alessandro, che era molto contrariato per un sms che il pugliese aveva inviato alla sua nuova compagna qualche giorno prima.

Guarnieri è stato criticato da tutti per i suoi ripetuti tentativi di intromettersi nella vita privata di Platano; pressato dagli attacchi degli opinionisti e da quelli dei colleghi di parterre, il tarantino si è messo a piangere lasciando gli Studi Elios durante un ballo.

Il siparietto della protagonista di U&D

La puntata di U&D che andrà in onda il 13 dicembre, invece, sarà dedicata ad un'altra veterana del cast che ha regalato un inaspettato colpo di scena al pubblico presente.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con il dating-show, dunque, fanno sapere che Pinuccia avrà una forte lite con Tina: tra urla e offese ad un certo punto si sdraierà per terra facendo finta di svenire. Questa mossa della dama allarmerà a tal punto la conduttrice, da spingerla ad intervenire immediatamente: solo in un secondo momento, Maria si accorgerà che era tutta una sceneggiata e che Della Giovanna non stava avendo un vero malore.

Alle due registrazioni che ci sono state dopo quella in cui ha simulato una perdita di sensi, l'80enne non si è vista: un'indiscrezione sostiene che la stessa Pinuccia racconterebbe a Vigevano di essere stata mandata via dopo alcuni comportamenti un po' eccessivi che avrebbero esasperato la presentatrice De Filippi.

La protagonista del Trono Over, inoltre, si dice sia stata "cacciata" anche a tutela di Alessandro Rausa, il cavaliere che ha corteggiato per quasi due anni. Notando la difficoltà con la quale il pugliese ha respinto la dama negli ultimi mesi, la padrona di casa avrebbe deciso di allontanarla definitivamente dal cast per far stare più tranquillo uno dei suoi "pupilli".