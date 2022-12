L'appuntamento con Un posto al sole torna nel corso della settimana che va dal 19 al 23 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta e, le anticipazioni della soap, rivelano che Nunzio riceverà una sorpresa inaspettata.

Spazio anche alle vicende di Michele e Silvia che, dopo un periodo di crisi, si ritroveranno a trascorrere un momento i cui appariranno in grande sintonia, proprio come ai vecchi tempo. Intanto Damiano apparirà sempre più preoccupato per suo figlio.

Nunzio spiazzato da un ritorno: anticipazioni Un posto al sole 19-23 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana fino al 23 dicembre 2022 rivelano che Nunzio deciderà di godersi il momento di leggerezza che sta vivendo con Alice, senza farsi troppi problemi per la testa.

Il ragazzo si lascerà andare con la giovane nipote di Marina e in questo modo proverà anche a lasciarsi alle spalle la delusione cocente che gli è stata inflitta dalla sua fidanzata Chiara, che lo ha lasciato da solo nel periodo natalizio, dopo che inizialmente aveva annunciato il suo rientro.

Il piano di Nunzio non andrà nel verso sperato: gli spoiler della soap opera serale in onda su Rai 3 rivelano che un arrivo a sorpresa finirà per cambiare le cose e stravolgerà così il giovane ragazzo.

Damiano preoccupato per il figlio: anticipazioni Un posto al sole 19-23 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Damiano scoprirà che le sue preoccupazioni sulla salute del figlio erano più che giustificate.

L'uomo non si sbagliava a dubitare sulla salute del ragazzino, motivo per il quale cercherà in tutti i modi di convincere la sua ex Rosa ad agire al più presto e prendere delle contromisure.

Diego, invece, cercherà di fare il possibile per aiutare la sua amata Lia a entrare di nuovo in possesso di quelli che sono i beni appartenenti alla sua famiglia. Tuttavia una nuova scoperta, del tutto inattesa, finirà per gettare una nuova luce sul passato della donna.

Silvia e Michele si baciano: anticipazioni Un posto al sole 19-23 dicembre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 23 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per una cena di Natale che vedrà protagonisti Silvia, Michele, Rossella e Riccardo.

All'ultimo momento, però, Rossella e il suo fidanzato si ritroveranno costretti a disertare l'invito, e a quel punto Silvia si ritroverà insieme al suo ex marito.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Michele si sporcherà la camicia con i frutti di mare: Silvia interverrà per dargli una mano e a quel punto i due inizieranno a scambiarsi un bacio super appassionato, proprio come ai vecchi tempi.

Insomma, sembrerebbe che tra i due non si sia mai spenta la fiamma della passione, sebbene nel corso dell'ultimo periodo siano cambiate un bel po' di cose nel loro rapporto.

Proprio nel momento in cui i due si lasceranno andare di nuovo alla passione travolgente, sul cellulare della donna arriveranno delle chiamate.

Giancarlo 'interrompe' Silvia e Michele: anticipazioni Un posto al sole

Sarà Giancarlo, il nuovo compagno di Silvia, che quasi come se avesse percepito quanto stesse accadendo, interverrà "a distanza" per mettere fine a questo momento di intimità tra i due ex coniugi.

Cosa succederà a questo punto? Dopo il bacio con Michele, Silvia rimetterà in discussione la sua vita sentimentale con Giancarlo oppure preferirà lasciarsi alle spalle questo momento e non tornare indietro sui suoi passi? Occhi puntati anche sulla reazione del giornalista: si arrenderà oppure proverà a riconquistare la mamma di sua figlia?

La risposta nel corso dei prossimi episodi di questa stagione della soap opera serale di Rai 3, che viaggia su una media costante del 9-10% di share.