Non contenti dei provvedimenti disciplinari che hanno avuto per le mancate pulizie della casetta, alcuni allievi di Amici hanno nuovamente violato il regolamento. Durante la puntata che è stata trasmessa il 4 dicembre, Maria De Filippi ha mostrato un video delle uscite dallo studio di quattro cantanti durante le prove generali: se Wax, NDG e Piccolo G hanno chiesto scusa immediatamente, Tommy Dali ha cercato di giustificarsi e questo ha fatto un po' arrabbiare la presentatrice.

Aggiornamenti sullo speciale di Amici

Leggendo le anticipazioni della dodicesima puntata di Amici, i fan si erano già aggiornati sui provvedimenti disciplinari che i prof hanno preso nei confronti di quattro cantanti della scuola.

Domenica 4 dicembre tutto il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere all'ennesima strigliata della conduttrice e degli insegnanti ad alcuni titolari della classe.

Come ha mostrato un video che è stato mandato in onda durante lo speciale, Tommy, Piccolo G, NDG e Wax si sono allontanati dallo studio durante le prove e soprattutto senza il permesso della produzione.

I ragazzi hanno ammesso in parte le loro colpe, e questo ha fatto arrabbiare ancora di più sia la padrona di casa che Rudy Zerbi.

La punizione per i protagonisti di Amici

Il professore di canto, in particolare, non ha apprezzato le giustificazioni che i talenti della sua squadra stavano dando alla loro violazione delle regole del programma; per questo, Zerbi ha chiesto alla collega Lorella Cuccarini di mandare in sfida immediata sia Tommy Dali che Piccolo G (lui non poteva farlo per regolamento).

Prima che entrasse il giudice esterno, Maria De Filippi ci ha tenuto a dire una cosa al cantante che continuava a sostenere di essere uscito dallo studio in seguito all'ok di un membro della redazione che era presente.

Sentendo queste parole, la conduttrice è immediatamente intervenuta e ha precisato: "Veramente quella persona ti aveva detto di no e tu te ne sei fregato altamente".

Tommy non ha controbattuto al rimprovero della padrona di casa e ha accettato il provvedimento della sfida contro una giovane cantautrice: Charlie Rapino ha ascoltato i tre talenti e ha scelto di riconfermare i due titolari.

Premi per cantanti e ballerini di Amici

Lo speciale di Amici trasmesso il 4/12, è stato anche l'occasione giusta per premiare alcuni allievi: Cricca e Angelina, ad esempio, hanno vinto un'esibizione al concerto di Capodanno che si terrà a Genova la sera del 31 dicembre e che andrà in onda su Canale 5.

Ad accompagnare entrambi i cantanti con passi di danza, sarà Rita: la ballerina si è classifica prima nella gara giudicata da Anbeta.

Anche Niveo canterà in piazza a Verona la notte di San Silvestro: quest'opportunità è stata data dai fan, che sul sito di Radio Zeta, hanno votato in massa per l'inedito "Scarabocchi".

Non solo punizioni, dunque, in una delle ultime puntate del talent-show prima della pausa natalizia: già la prossima settimana, il daytime di fermerà per due giorni (l'8 e il 9 dicembre) per il ponte dell'Immacolata. La registrazione del 13° appuntamento con Maria De Filippi in studio, invece, è prevista per martedì 6 a partire dal primo pomeriggio.

L'unico nodo che i professori devono ancora sciogliere in vista delle nuove riprese, è la maglia sospesa di NDG.

Lorella Cuccarini farà fare un esame al talento della sua squadra e poi deciderà se riconfermarlo nel cast oppure no.

Anche Samuel, che si è classificato ultimo nella gara di ballo, dovrà ascoltare il parere di Raimondo Todaro sul percorso che sta facendo nella scuola da quando lui gli ha dato un banco.