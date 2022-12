Oggi, mercoledì 28 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di U&D, la penultima del 2022. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che nel pomeriggio sono stati affrontati tanti argomenti: dalle intricate frequentazioni di dame e cavalieri, alle esterne dei tronisti con i loro corteggiatori. Con il ritiro di Federico Dainese, sono rimasti in due a portare avanti il percorso verso la scelta: Federico e Lavinia sono prossimi a lasciare la trasmissione in coppia, sempre che il/la prescelto/a dica di sì.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

I fan di U&D hanno atteso per circa una settimana le anticipazioni delle riprese previste il 28 dicembre: la curiosità degli spettatori del dating-show, era tutta per le possibili scelte dei due tronisti rimasti nel cast.

Lo scorso 21/12, infatti, Maria De Filippi ha aggiornato il pubblico sui percorsi di tutti i protagonisti del Trono Classico: Federico Dainese ha abbandonato il programma da solo (come ha fatto Federica Aversano un po' di tempo fa), Lavinia Mauro è uscita sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino (ha baciato il primo e litigato con il secondo), Federico Nicotera ha baciato Alice in esterna.

Nell'assistere al romantico appuntamento tra il ragazzo che sta corteggiando e la sua "rivale", Carola è uscita dallo studio.

Solamente le ripetute richieste della conduttrice hanno convinto la giovane a rientrare, anche se ha ripetuto più volte che intendeva auto eliminarsi.

Oggi, nel corso della penultima registrazione del 2022, sono stati dati tutti gli aggiornamenti su quello che è successo dopo la precedente puntata, a partire dal confronto tra il tronista e la bionda corteggiatrice dietro le quinte.

Discussione senza soluzione tra Federico e Alice, delusa per il fatto che il giovane rincorra sempre Carpinelli (con la quale ha anche fatto l'unica esterna a disposizione).

Novità per i senior di U&D

Secondo i fan di U&D, dunque, il primo a scegliere dovrebbe essere Federico, anche perché il suo percorso di conoscenza con Carola e Alice va avanti da mesi tra alti e bassi.

Anche Lavinia non dovrebbe essere lontanissima dal comunicare al pubblico e ai suoi corteggiatori la sua decisione finale.

Visto che il Trono Classico ha perso due suoi protagonisti prima che si arrivasse a metà stagione, tanti spettatori credono che a breve saranno presentati i nuovi tronisti. Ancora non si sa nulla sui giovani che cercheranno l'amore in tv da gennaio a maggio, ma si vocifera che potrebbe trattarsi di sconosciuti e non di ex volti della trasmissione.

Gli addii precoci di Dainese e Aversano, dunque, potrebbero aver spinto la redazione ad anticipare gli arrivi delle new entry che comunque saranno ufficializzate su Canale 5 soltanto quando riprenderà la messa in onda del dating-show.

Tensioni tra i personaggi di U&D

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, dunque, in questi minuti sta usando Instagram per aggiornare fan e curiosi su quello che è accaduto nelle scorse ore agli Elios. La registrazione di U&D di mercoledì 28 dicembre, dunque, è stata dedicata sia ai protagonisti del Trono Classico che ai veterani dell'Over.

Una settimana fa si è parlato a lungo di Alessandro, un cavaliere di 52 anni che ha avviato una frequentazione sia con Gemma che con Paola. Con quest'ultima pare ci sia stato qualcosa di fisico, ma Galgani non si è scomposta e ha deciso di continuare la conoscenza col signore molto più giovane di lei.

Anche oggi Ida non era ospite del dating-show: la bresciana ha usato i social per smentire i rumor sulle frecciatine che manderebbe all'ex Riccardo, e l'ha fatto chiedendo ai chi la segue in rete di smetterla di tirare in ballo il suo passato sentimentale. Platano, infatti, è felicemente fidanzata con Alessandro e presto volerà a Miami con lui per una romantica vacanza di coppia.