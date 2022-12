Nella giornata di venerdì 9 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, anche nella nuova registrazione, non c'è stata nessuna scelta nel trono classico. A tal proposito, Federico Nicotera e Lavinia Mauro non hanno ancora deciso con chi lasciare la trasmissione. Nel frattempo, Dainese è tornato in studio e ha fatto un'esterna con Vincenza, mentre Elena si è arrabbiata con il tronista e sono nate discussioni.

Uomini e Donne, registrazione 9/12: Lavinia e Federico Nicotera non scelgono

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, trapelate sull'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che, nello studio del dating show, nella giornata del 9 dicembre, non c'è stata nessuna scelta. Lavinia Mauro e Federico Nicotera non hanno ancora sciolto gli ultimi dubbi su chi possa essere la persona giusta per loro. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, nelle ultime riprese della trasmissione di Maria De Filippi, non è stato dato spazio alle vicende sentimentali di Lavinia e del tronista romano, ma si è parlato soltanto di Federico Dainese.

Uomini e Donne, prossime puntate: Federico Dainese va in esterna con Vincenza

Nel frattempo, durante la registrazione di Uomini e Donne di venerdì 9 dicembre, è stata mostrata l'esterna di Federico Dainese, rientrato in studio dopo essersi ammalato, con Vincenza. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che l'appuntamento fra il tronista ligure e la sua corteggiatrice è andato bene e l'incontro è stato molto bello.

Inoltre, il single ha anche spedito una cartolina alla sua pretendente. Nel frattempo, però, un'altra corteggiatrice dell'odontotecnico non ha preso bene quanto mostrato a video e si è molto arrabbiata.

Uomini e Donne, anticipazioni: Elena si arrabbia con Federico Dainese

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Elena è andata su tutte le furie e si è lamentata con il tronista.

Inoltre, nello studio di Uomini e Donne, sono nate discussioni con il single genovese. Al momento, non è chiaro quale sia stata la reazione di Federico Dainese, di fronte al malcontento della sua corteggiatrice e se gli opinionisti siano intervenuti per commentare la vicenda. Nelle recenti puntate, andate in onda sul piccolo schermo, Gianni Sperti e Tina Cipollari avevano criticato il tronista, per via della sua leggerezza, nel conoscere le nuove ragazze arrivate in studio, giudicando troppo superficiali gli incontri. In particolar modo, per gli opinionisti del dating show, Federico non avrebbe costruito ancora nessun rapporto serio e profondo, con nessuna delle sue pretendenti, ma si sarebbe soffermato troppo sull'aspetto fisico.