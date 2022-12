La settimana che inizierà il 5 dicembre, sarà breve per i fan di U&D: visto il ponte dell'Immacolata, il dating-show andrà in onda solamente per tre giorni, ma la puntata proposta è di quelle imperdibili. Da lunedì a mercoledì prossimo, infatti, il pubblico di Canale 5 assisterà alla registrazione con ospiti Ida e Alessandro. Le anticipazioni fanno sapere che Riccardo ha reagito male al ritorno in studio dell'ex fidanzata e, vessato dalle critiche, è scoppiato a piangere e si è rifugiato nel backstage.

Aggiornamenti sui prossimi appuntamenti con U&D

A quasi due settimane di distanza dalla messa in onda della sua scelta, Ida sta per tornare negli studi di U&D. Le puntate che saranno trasmesse in tv tra lunedì e mercoledì prossimo, infatti, saranno quasi totalmente incentrate sull'ospitata di Platano con il neo fidanzato Alessandro (i due saranno anche a Verissimo il 4 dicembre).

Gli spoiler che circolano da una decina di giorni sulla registrazione che sta per essere proposta ai telespettatori, fanno sapere che la dama è riapparsa agli Elios in coppia con Vicinanza per raccontare come procede la loro storia d'amore.

Dopo aver aggiornato il pubblico sul loro giovane rapporto, la parrucchiera e l'imprenditore hanno iniziato a battibeccare con Riccardo, per nulla contento di rivedere l'ex fidanzata felice con un altro uomo.

Il napoletano, in particolare, ha criticato Guarnieri per aver cercato di intromettersi per l'ennesima volta nella sua relazione: il cavaliere del Trono Over, ha inviato un sms a Ida dopo il suo addio alla trasmissione.

Le tensioni tra i protagonisti di U&D

Le puntate di U&D che andranno in onda da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre, dunque, proporranno ai telespettatori un nuovo scontro tra Ida, Alessandro e Riccardo.

Nella lite si intrometterà anche Gianni Sperti, stanco delle continue intromissioni di Guarnieri nella vita privata della sua ex.

Provato dai tanti attacchi ricevuti, il cavaliere pugliese sceglierà di allontanarsi dallo studio per un lungo periodo.

Le anticipazioni che impazzano in rete da qualche settimana, fanno sapere che il protagonista del Trono Over è scoppiato a piangere vedendo ballare Platano e Vicinanza e, in un momento di pausa dalla registrazione, è corso dietro le quinte e non ha più fatto ritorno.

La dama di Brescia, però, non ha cambiato idea e non ha cercato in nessun modo di consolare l'ex in crisi.

L'intervista a Verissimo della coppia di U&D

Prima di tornare a U&D per raccontare come vanno le cose tra loro, Ida e Alessandro faranno un'altra apparizione tv.

Domenica 4 dicembre, infatti, Platano e Vicinanza saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, programma al quale hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia dopo l'addio al Trono Over.

Da quando si è saputo che la dama e il cavaliere sono stati invitati a partecipare ad una delle trasmissioni di punta di Canale 5, molti spettatori hanno usato i social network per protestare.

Un parere piuttosto condiviso, infatti, è che i neo piccioncini non sarebbero abbastanza "vip" da figurare nel cast di una puntata di Verissimo.

In realtà, per Ida è già la seconda volta nel salotto di uno dei format più seguiti dal pubblico: pochi mesi fa (attorno a maggio), la parrucchiera è stata ospite di Toffanin per parlare del doloroso tira e molla con Riccardo.

Oggi, a distanza di poco tempo da quel discusso incontro con Silvia, la "regina" di Uomini e donne è pronta a tornare per presentare ai fan il suo nuovo fidanzato, l'unico che è riuscito a farle voltare pagina in amore e con quale sta già facendo progetti molto importanti per il futuro.