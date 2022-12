Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip in prime time durante il mese di dicembre. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda con doppio appuntamento settimanale ma, a differenza di quanto è accaduto nelle settimane precedenti, il programma non sarà trasmesso di giovedì sera.

Eccezionalmente per questo mese di dicembre, sarà in GF andrà in onda di sabato sera e dovrà vedersela anche contro Ballando con le stelle.

Cambio programmazione Mediaset dicembre: il Grande Fratello Vip raddoppia

Nel dettaglio, il cambio programmazione per il Grande Fratello Vip di questo dicembre 2022, prevede il ritorno della doppia puntata serale in prime time.

A metà novembre, in casa Mediaset, scelsero di sospendere le due puntate in prime time per evitare lo "scontro diretto" tra il reality show e le partite dei Mondiali di calcio 2022.

A ridosso del periodo natalizio, però ci sarà un nuovo cambio programmazione e il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda con doppia puntata settimanale in prime time.

Il GF Vip passa al sabato sera il 10 e 17 dicembre

Mediaset ha scelto di programmare il GF Vip di sabato sera, con due puntate speciali che saranno trasmesse il 10 e 17 dicembre su Canale 5.

La prima puntata non dovrà vedersela contro Ballando con le stelle, visto che lo show di Milly Carlucci osserverà un turno di riposo.

La settimana successiva, invece, il GF Vip dovrà sfidarsi con la prima finale del varietà del sabato sera di Rai 1 che, in queste settimane, ha registrato picchi superiori anche al 34% di share.

Per il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è confermato anche l'appuntamento nel prime time del lunedì sera.

Da gennaio sospesa la doppia puntata serale del Grande Fratello Vip: cambio programmazione

Da gennaio, però, è previsto un nuovo cambio programmazione per il reality show, che non avrà la doppia puntata settimanale serale su Canale 5.

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 proseguirà solo di lunedì sera, dato che, le altre serate della settimana, saranno occupate da film, fiction, show e calcio.

Intanto, a distanza di tre mesi dall'inizio di questa edizione, il bilancio dal punto di vista Auditel sembra essere particolarmente positivo. La media di spettatori, infatti, risulta essere di oltre 2,8 milioni al giorno e lo share oscilla tra il 20 e il 22%, con picchi che hanno toccato anche la soglia del 27% in prime time. Numeri che, attualmente, rendono il GF Vip una delle trasmissioni di punta della programmazione serale di Canale 5, la cui messa in onda è prevista in prime time fino al prossimo aprile 2023.