Tina Cipollari rompe il silenzio su Maria De Filippi e in una nuova intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la star di Uomini e donne ha ammesso che la sua vita è completamente cambiata dopo aver conosciuto e incontrato la padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5.

Tina non ha mai nascosto di provenire da una famiglia umile e, grazie alla partecipazione come opinionista fissa nel dating show di Maria De Filippi, ha potuto dare una svolta importante e significativa alla sua esistenza.

Il successo di Tina a Uomini e donne: l'opinionista parla della sua difficile vita

Nel dettaglio, Tina Cipollari ha ripercorso le fasi salienti della sua vita, ricordando di provenire da una famiglia particolarmente umile.

"Mezzo secondo fa i contadini erano considerati degli emarginati", ha dichiarato l'opinionista del talk show dei sentimenti di Canale 5.

"Io avevo una casa orrenda e vestiti bruttissimi", ha aggiunto ancora Tina raccontando che in lei c'è sempre stato un desiderio di rivalsa che l'ha portata poi un giorno ad arrivare a Roma per partecipare ai casting di Uomini e donne.

E, da quel momento in poi, per Tina si sono aperte le porte del piccolo schermo: prima venne scelta come corteggiatrice, successivamente restò in trasmissione come tronista e in seguito venne scelta da Maria come nuova opinionista del talk show.

'Con Maria la mia vita è diventata una favola', Tina Cipollari rompe il silenzio

Un successo travolgente quello di Tina che ancora oggi continua ad essere uno dei volti di punta della trasmissione e del pomeriggio di Canale 5.

"Grazie Maria, con te la mia vita è diventata una favola", ha dichiarato Tina che ha voluto così rompere il silenzio e ringraziare pubblicamente la De Filippi.

Intanto la De Filippi, parlando proprio della presenza ormai storica di Tina Cipollari nel cast della sua trasmissione pomeridiana, ha svelato che non c'è nessun tipo di copione per quello che dice o fa in studio.

Maria De Filippi svela i retroscena su Tina a Uomini e donne

Tina è libera di poter dire e fare quello che crede e non viene condizionata dagli autori anche se, la padrona di casa di Uomini e donne, non ha nascosto che in alcune situazioni è stato necessario intervenire tagliando le scene delle puntate trasmesse poi su Canale 5.

Nell'ultimo periodo, per sopperire a questo problema, Maria ha scelto di intervenire diversamente e per evitare poi di dover tagliare e censurare alcune scene in cui Tina perdeva le staffe nei confronti di alcuni protagonisti della trasmissione, ha deciso di abbassarle completamente l'audio del microfono, così da toglierle la parola in studio.