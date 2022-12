Maria De Filippi parla delle scene di Uomini e donne che vengono tagliate e censurate durante la messa in onda in televisione, rivelando che in diversi casi il motivo ha a che fare con Tina Cipollari.

La padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5 si prepara a salutare per qualche settimana il suo affezionato pubblico e, intanto, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, torna a parlare di Tina Cipollari, volto storico della trasmissione pomeridiana Mediaset.

Il retroscena di Maria De Filippi sulle scene tagliate a Uomini e donne

La presenza di Tina a Uomini e donne non passa mai inosservata. L'opinionista non è affatto tenera nei confronti dei vari protagonisti del trono over e trono classico, molti dei quali vengono sonoramente bacchettati dalla Cipollari per i loro modi di fare e comportarsi in studio.

E, in diverse occasione, è capitato che la situazione in studio prendesse una piega del tutto inaspettata. Tina, infatti, si è resa protagonista più volte di episodi che non sono passati inosservati agli occhi dei telespettatori, al punto da rendersi protagonista di alcuni siparietti che sono stati poi tagliati dalla messa in onda su Canale 5.

Maria De Filippi ha confermato che in alcuni casi la situazione sia degenerata in studio, al punto che hanno dovuto censurare delle scene che sono accadute nel corso delle registrazioni, evitando così di trasmetterle su Canale 5.

Tina Cipollari fa scattare la censura a U&D

"Prima di entrare in studio dico a Tina di non esagerare, perché poi dobbiamo tagliare. Spesso non ha funzionato", ha dichiarato Maria De Filippi sulle pagine della rivista "Nuovo Tv", confermando così che in alcuni casi sono stati obbligati a ricorrere alla censura.

Tuttavia, nel corso degli ultimi tempi, Maria De Filippi ha messo a punto un nuovo stratagemma per evitare di dover tagliare le scene in tv.

La conduttrice, quando si rende conto che la situazione in studio sta andando al di là dei limiti consentiti, non si fa problemi ad abbassare completamente il microfono a Tina e in questo modo le toglie la voce in studio.

'Le abbasso il microfono', Maria De Filippi parla di Tina a U&D

"Le abbasso il microfono. Così non devo tagliare quello che dice quando esagera, sennò devono stare in studio più del dovuto", ha dichiarato la padrona di casa di Uomini e donne parlando dello stratagemma cui ricorre nell'ultimo periodo per le registrazioni del suo seguitissimo talk show.

Del resto, però, sono proprio i commenti mai scontati e piccati di Tina che riescono a tenere banco nello studio del talk show Mediaset, garantendo ottimi ascolti alla trasmissione, leader indiscussa del primo pomeriggio.