La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16:05. Lo sceneggiato continua a raccogliere consensi da parte del pubblico italiano ormai affezionato alle storie che girano attorno al grande magazzino.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda mercoledì 21 dicembre, Adelaide metterà alle strette la moglie di suo nipote per vederci chiaro sul suo rapporto insieme a Vittorio. Matilde partirà insieme al proprietario dell'atelier per incontrare Elsa Martinelli per promuovere la nuova collezione.

Intanto, Gemma convincerà sua madre ad essere meno rigida nei confronti del compagno, Marcello non si arrenderà all'idea di aver perso definitivamente l'ex fidanzata Ludovica. Infine, Irene troverà una lettera da parte di Stefania contenente un biglietto per l'America.

Irene trova un biglietto per gli Stati Uniti

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso numero 63, Alfredo troverà le giuste parole per sollevare il morale della venere Irene che continua a soffrire per la partenza della sua migliore amica. Inoltre, sarà anche un'occasione per Perico di stare accanto a Cipriani che inizierà a guardarlo con occhi diversi.

Successivamente, Irene accetterà l'idea di non vedere più Stefania nella sua stanza e inizierà a disfare il letto della ragazza, pronta a cercare un'altra coinquilina per l'abitazione delle veneri.

Nel frattempo, la venere bionda troverà sotto il cuscino della signorina Colombo una lettera contenente un biglietto aereo a suo nome per farle raggiungere Washington per le festività natalizie.

Gemma convince sua madre ad essere più comprensiva

Dopo aver appreso da Don Saverio che Ezio avrebbe potuto tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Veronica, Gemma capirà che la situazione tra Ezio e sua madre è più complicata di quanto pensasse.

Pertanto, la giovane venere parlerà con sua madre e la inviterà ad essere più morbida e comprensiva nei confronti del compagno. Ciononostante, Zanatta continuerà a pensare che Gloria possa essere un ostacolo alla sua relazione con Teresio.

Nel frattempo, Adelaide metterà alle strette Matilde per capire che relazione hanno lei e Vittorio.

Vittorio parte insieme a Matilde per incontrare Martinelli

Nella parte finale della puntata, Ludovica deluderà Marcello dicendogli che non ricambia più i sentimenti del ragazzo. Tuttavia, il giovane Barbieri continuerà a studiare grazie all'aiuto di Adelaide e sarà deciso a riconquistare il cuore della giovane Brancia.

Infine, Matilde e Vittorio partiranno insieme per incontrare Elsa Martinelli e convincerla a posare per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso. In questa occasione, i due soci dell'atelier avranno modo di stare più vicini e soprattutto lontani dai loro conoscenti.