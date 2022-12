Maria De Filippi svela un retroscena su Tina Cipollari e cosa succede nel dietro le quinte di Uomini e donne, la storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5, leader indiscussa degli ascolti in daytime.

Tra le protagoniste di spicco del talk show spicca il nome di Tina che, da oltre un ventennio è tra i volti di punta della trasmissione.

Dopo il debutto come tronista, Tina è poi approdata in trasmissione come opinionista al fianco di Gianni Sperti e da quel momento non ha più lasciato lo studio, entrando così nel cuore di milioni di spettatori.

Tina Cipollari super-star a Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina Cipollari continua ad essere uno dei volti più amati e al tempo stesso discussi tra quelli presenti nello studio di Uomini e donne.

Ogni giorno, con i suoi commenti graffianti e mai banali, la storica opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5, tiene banco nelle vicende dei protagonisti del trono over e trono classico, riuscendo sempre a tenere alta l'attenzione e ad appassionare anche il pubblico da casa.

Insomma, una presenza irrinunciabile quella di Tina nel cast della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che continua ad essere leader indiscusso degli ascolti del primo pomeriggio, con picchi che arrivano a toccare anche il 28% in daytime.

Maria De Filippi svela la verità su Tina a Uomini e donne

A pochi giorni dallo stop per la sosta natalizia del talk show, Maria De Filippi ha svelato un retroscena su Tina e il dietro le quinte di Uomini e donne.

La padrona di casa del talk show ha ribadito ancora una volta che Tina non segue alcun tipo di copione in studio: l'opinionista non viene "indirizzata" dagli autori su quello che deve e non deve dire.

"Non c'è un copione per quello che dice", ha dichiarato Maria De Filippi precisando così che Tina è assolutamente uno "spirito libero" e può dire e fare tutto quello che vuole in studio (pur dovendo restare nei limiti del consentito).

Il retroscena di Maria sulle scene tagliate a Uomini e donne

La De Filippi, infatti, non ha nascosto che poco prima che inizi la registrazione di Uomini e donne, chiede a Tina di non lasciarsi andare più del dovuto così da evitare di dover fare dei tagli.

"Prima di entrare in studio dico a Tina di non esagerare con i toni, perché poi dobbiamo tagliare e non rientriamo nei tempi. Spesso con ha funzionato", ha rivelato Maria De Filippi confermando così che in alcuni casi sono stati costretti a dover tagliare delle scene.

Tuttavia, nell'ultimo periodo, la De Filippi sembra aver trovato lo stratagemma giusto per evitare tagli: abbassare il microfono a Tina e in tal modo toglierle la parola quando si altera troppo in studio.