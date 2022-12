Nelle puntate di Un posto al sole in onda [VIDEO]dal 2 al 6 gennaio [VIDEO] 2023 verrà dato ampio spazio al personaggio di Alice. Quest'ultima non rinuncerà a Nunzio e metterà il ragazzo in seria difficoltà con la sua fidanzata Chiara. Le anticipazioni rivelano inoltre che la giovane Pergolesi farà preoccupare terribilmente sua nonna.

Viola scoprirà di essere attratta da Damiano molto più di quanto lei stessa vorrebbe ammettere. Nel frattempo Rosa riceverà una pessima notizia. In una storyline da toni decisamente più leggeri. Cerruti avrà finalmente modo di passare del tempo con Castrese.

Upas, anticipazioni dal 2 al 6 gennaio: la decisione di Alice

Nelle prossime puntate di Upas, verrà dato ampio spazio al "triangolo" formato da Nunzio (Vladimir Randazzo), Chiara (Alessandra Masi) e Alice (Fabiola Balestriere). A quanto pare il giovane Cammarota deciderà di dedicarsi alla sua fidanzata ufficiale, provando a dimenticare il flirt con la giovane Pergolesi, ma si renderà presto conto che l'impresa sarà tutt'altro che semplice. La nipote di Marina infatti, con la sua pressante insistenza, rischierà più volte di far venire alla luce la relazione clandestina che ha avuto con Nunzio.

Quando Chiara si allontanerà, Alice si convincerà del fatto di avere ancora una possibilità di riconquistare il ragazzo.

Inoltre le anticipazioni rivelano che la ragazza prenderà una decisione sorprendente in grado di far preoccupare sua nonna Marina.

Un posto al sole, puntate del 2023: Viola si sente attratta da Damiano

Brutte notizie per i sostenitori della coppia formata da Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) Le anticipazioni delle puntate di Upas in onda a gennaio del 2023 rivelano che il rapporto tra i due finirà per deteriorarsi sempre di più.

Nel frattempo la figlia di Ornella si renderà conto di essere sempre più attratta dal suo agente di scorta.

Damiano e Viola attenderanno con ansia notizie relative alle indagini dell'Agenzia Dogane sui materiali utilizzati dalla fabbrica di giocattoli. Nel frattempo Rosa (Daniela Ioia) dovrà affrontare una pessima notizia che potrebbe pregiudicare il futuro suo del piccolo Manuel (Manuel D’Angelo)

Festa di Capodanno per Cerruti e Castrese

In occasione del Capodanno, Cerruti (Cosimo Alberti) si ritroverà, in modo del tutto inaspettato, in compagnia di Castrese (Peppe Romano).

Le anticipazioni non rivelano molti dettagli su quest'incontro, ma sottolineano che il vigile rimarrà molto sorpreso da qualcosa. Sasà potrebbe infatti scoprire chi si nasconde dietro il nickname "Bufalotto sensibile".