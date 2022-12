Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 dicembre, rivelano che il piccolo Manuel ha un problema di salute. I sospetti di Viola si riveleranno quindi fondati e verranno confermati dalla dottoressa Bruni.

In quest'ottica risulta molto interessante una sequenza andata in onda nell'episodio di martedì 13 dicembre. Nella scena in questione si vede Rosa stropicciarsi gli occhi mostrando sintomi molto simili a quelli confidati dal bambino alla sua insegnante. Tali eventi potrebbero essere davvero collegati? A seguire verrà analizzata la questione in virtù delle prossime anticipazioni.

Un posto al sole: Rosa ha qualcosa che non va

In una scena che ha insospettito molto i fan, Rosa (Daniela Ioia) ha portato le mani agli occhi stropicciandoli con veemenza e mostrando un certo disagio. Il suo gesto potrebbe essere dovuto banalmente alla stanchezza, ma è ormai risaputo che a Upas difficilmente una sequenza viene mostrata a caso. A generare maggiori sospetti è stato soprattutto il fatto che la donna abbia mostrato gli stessi sintomi di suo figlio Manuel (Manuel D'angelo). Ma cosa potrebbe significare

?

Le teorie sulle esalazioni della fabbrica

In queste ore sta circolando una teoria, secondo la quale Rosa avrebbe subito un danno agli occhi a causa delle esalazioni dannose della sua fabbrica.

Va ricordato che il suo stabilimento è lo stesso che ha prodotto il giocattolo che aveva messo a rischio la vita del piccolo Federico Palladini. Se tale teoria venisse confermata, Un posto al sole andrebbe a occuparsi di un tema delicatissimo quale la sicurezza sul posto del lavoro. È stato inoltre già confermato che Alberto porterà avanti una battaglia contro questa ditta e tale storyline vedrà Gabriele Rossi come new entry nel cast della soap.

Resta da capire però il collegamento con il problema di salute di Manuel. Se questa teoria venisse confermata, potrebbe venire fuori che Rosa ha portato il piccolo qualche volta sul posto di lavoro, esponendolo inconsapevolmente ad agenti dannosi. Il bambino potrebbe anche avere un problema ereditario passatogli appunto dalla mamma.

Per finire va ricordato che si tratta solo di ipotesi e che il problema di salute del piccolo potrebbe non essere collegato in nessun modo a Rosa.

Un posto al sole, anticipazioni 19-23 dicembre: Ornella scopre che Manuel sta male

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ornella (Marina Giulia Cavalli) scoprirà che Manuel è malato. Facile ipotizzare che Viola (Ilenia Lazzarin) convinca sua madre a fare una visita medica al bambino in via ufficiosa. In seguito Damiano (Luigi Miele), venuto a conoscenza della serietà della questione, ne parlerà con sua moglie per trovare una soluzione.

Le anticipazioni confermano il problema di salute del bambino, ma non forniscono abbastanza dettagli per avvalorare le varie teorie.