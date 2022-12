La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 14 dicembre, è stata quasi interamente dedicata a Riccardo Guarnieri: il pugliese ha interrotto la frequentazione con Gloria per un messaggio vocale che non ha apprezzato e questo ha scatenato la reazione delle altre dame del parterre. Paola, in particolare, ha dato del "pagliaccio" al cavaliere, accusandolo di prendere in giro tutte le persone con le quali esce e che puntualmente lascia dopo una breve conoscenza.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Quella che è stata trasmessa su Canale 5 oggi, 14 dicembre, è stata la prima puntata di Uomini e Donne senza Pinuccia: la dama è stata allontanata dal programma al termine di una registrazione in cui ha finto di avere un malore (la scena del malore di Pinuccia è stata cancellata in fase di montaggio) che aveva preoccupato tutti i presenti.

Mercoledì pomeriggio, dunque, il dating-show è ripartito da Riccardo e dalla sua altalenante conoscenza con Gloria: i due hanno discusso pesantemente a causa dei continui riferimenti che il pugliese fa all'ex fidanzata Ida lontano dai riflettori. Per un'intera serata, ad esempio, Guarnieri si è lamentato della cena che Platano ha fatto a Napoli con Alessandro e con Armando, entrambi suoi "antagonisti" del cast.

Alla donna romana, però, non è andata giù neppure la lunga telefonata che il cavaliere ha fatto a Roberta sempre per sparlare della neo coppia e del sodalizio che è nato con Incarnato: tra tutti i protagonisti di questa storia, è nato un battibecco che è durato oltre mezz'ora.

Il confronto tra Riccardo e Gloria si è concluso con lei che ha chiuso definitivamente il rapporto perché il cavaliere continuava a dire di non provare nessun sentimento per lei, ma che la frequenterebbe esclusivamente perché spinto da un'attrazione fisica.

La dama si è anche messa a piangere quando Maria De Filippi le ha chiesto se c'era rimasta male per le parole di Guarnieri, dicendo che aveva creduto nella possibilità di poter vivere una storia d'amore dopo anni di conoscenze finite male. Nicoletti pensava che il pugliese fosse cambiato anche per le ripetute richieste di quest'ultimo di poter incontrare sua figlia, delle volte in cui hanno parlato di un'eventuale convivenza o dei progetti di trascorrere qualche weekend insieme.

La presentatrice ha invitato Riccardo ad essere più chiaro con Gloria, dicendole che non potrà mai innamorarsi di lei come è accaduto in passato con Ida o con Roberta: il diretto interessato, però, ha glissato sull'argomento e ha detto ribadito di voler vedere ancora la dama nonostante le incomprensioni.

Liti e tensioni a Uomini e Donne

Quando Maria stava per cambiare argomento, Paola ha chiesto la parola e ha cominciato a inveire contro Riccardo.

"Tu sei un pagliaccio. Prendi in giro tutte le donne, vattene a casa", ha ripetuto più volte la dama di Uomini e Donne al termine della puntata del 14 dicembre. Il pubblico presente ha applaudito e anche Tina e Gianni si sono detti d'accordo con la protagonista del Trono Over.

Guarnieri, però, ha replicato mandando a quel paese la sua "accusatrice", confermando di vivere un periodo di forte smarrimento e tensione.

Ad alimentare il malumore del pugliese, è stato anche il recente ritorno in studio di Ida Platano (che si pensava avesse provocato l'ex sfoggiando lo stesso abito del giorno in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio alcuni anni fa, che non si è mai concretizzata): la bresciana si è mostrata felice ed innamorata accanto ad Alessandro Vicinanza e questo ha spinto il cavaliere a raggiungere il backstage con le lacrime agli occhi.