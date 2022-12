Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne del 2023. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al trono di Federico Nicotera, il quale continua a essere diviso tra Carola e Alice.

Tuttavia, nel corso dell'ultima registrazione, c'è stata una sfuriata in studio che ha visto protagonista Carola, la quale ha preso le distanze dal giovane tronista romano.

Occhi puntati anche sulle vicende della dama Paola, la quale è scoppiata in lacrime abbandonando lo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Carola sbotta contro Federico: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del 2023 rivelano che Federico Nicotera si ritroverà a dover affrontare una situazione complicata con la sua pretendente Carola.

Durante l'ultimo incontro c'è stato un acceso litigio tra i due e, la discussione, li ha portati a ritrovarsi ai ferri corti, l'uno contro l'altro.

Carola ha lasciato lo studio. Tale situazione finirà per ferire profondamente la giovane pretendente che, nel corso dell'ultima registrazione avvenuta il 21 dicembre, ha scelto di non presenziare alle riprese del talk show in studio.

Carola annuncia di voler lasciare prima della scelta: anticipazioni Uomini e donne

Carola, pur essendo presente nel dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi, ha scelto di non presentarsi in trasmissione, per evitare di doversi confrontare "faccia a faccia" con il tronista

A quel punto sarà necessario l'intervento diretto di Maria De Filippi, la quale proverà a far ragionare la ragazza e riuscirà a convincerla a presentarsi in studio.

Nonostante tale intervento, però, Carola non cambierà idea più di tanto nei confronti del tronista, annunciando di non voler più tornare in studio.

Insomma, la pretendente di Federico Nicotera metterà in dubbio il suo percorso a poche settimane ormai dalla scelta finale. Quale sarà la decisione conclusiva della ragazza? Porterà avanti questo percorso oppure darà il suo addio definitivo a Federico?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Spazio anche alle vicende di Alessandro e Paola: le anticipazioni sul trono over rivelano che i due sono stati protagonisti di una esterna insieme, di cui forniranno delle versioni contrastanti.

Paola scoppia in lacrime per Alessandro: nuove anticipazioni Uomini e donne 2023

In un primo momento, infatti, Alessandro svelerà che tra di loro c'è stato solo un bacio durante questo incontro che hanno avuto fuori dallo studio del talk show Mediaset ma, a quel punto, la dama prenderà la parola per smentire tale versione dei fatti.

Paola scoppierà in lacrime e lascerà lo studio, salvo poi lasciar intendere che tra di loro ci sarebbe stato ben altro durante quell'incontro che hanno avuto in esterna.